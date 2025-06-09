5400噸垃圾假裝塑膠廢料非法出口 檢起訴23人12公司

新北地檢署。（資料照）

2025/06/09 18:20

〔記者王定傳／新北報導〕倢進環保公司等廢棄物清除業者，從不知情的全聯、星巴克、爭鮮等業者收取一般事業廢棄物後，無法全部送進焚化爐處理，竟找上林鋐環保公司負責人周泰澄，由周嫌把這些垃圾佯裝成可再利用的廢塑膠，先運至高雄囤放，之後壓縮、打包，再夥同貿易公司或報關業者，佯以「塑膠廢料」出口至馬來西亞、越南等地，新北地檢署今依違反廢棄物清理法等罪嫌起訴周嫌等23人及12家公司，並請法院對周量處3年以上徒刑。

本案是由新北檢打擊民生犯罪專組檢察官彭馨儀、吳姿穎，指揮新北市刑大並調度高雄市刑大、台中市刑大、嘉義市刑大、保安警察第三總隊高雄偵查分隊、台中偵查分隊，另偕同新北市政府環境保護局等單位進行調查。

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檢方調查，倢進等6家合法環保公司，於去年8月至今年5月，向不知情全聯、星巴克、爭鮮等業者收取一般性垃圾或廢塑膠混合物等一般事業廢棄物後，因量太大無法全部進焚化爐處理，涉違法貯存在新北樹林、彰化社頭、新北五股等場區，之後找上林鋐等環保公司實際負責人周嫌，以每公斤8.5元至12元不等價格，請周嫌清除、處理。

檢方調查，周嫌涉嫌派車把總計5400餘噸的垃圾，載至林鋐公司高雄大寮場區囤放，並請人壓縮、打包後，再找報關業者或貿易公司，佯以「塑膠廢料」名義，把垃圾以貨櫃海運方式運至馬來西亞或越南等地，周嫌以此共計獲取不法利益4954萬餘元。

檢方認為，周嫌等人未經許可處理廢棄物、未如實申報處理廢棄物種類，將廢棄物打包後裝載於貨櫃中輸出至馬來西亞等國，以此方式逸脫主管機關監督管理，致主管機關無從管理或掌握其處理流程、流向與最終去處，嚴重破壞廢棄物應受監管管理秩序，並涉及非法跨境移動廢棄物，危害境內境外之環境安全、造成公共衛生風險，且影響本國國際信譽、損及我國在國際社會環保形象，實質已對環境保護制度與國際信任造成重大破壞等情狀，應予嚴懲，建請對周量處3年以上徒刑。

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