為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    5400噸垃圾假裝塑膠廢料非法出口 檢起訴23人12公司

    新北地檢署。（資料照）

    新北地檢署。（資料照）

    2025/06/09 18:20

    〔記者王定傳／新北報導〕倢進環保公司等廢棄物清除業者，從不知情的全聯、星巴克、爭鮮等業者收取一般事業廢棄物後，無法全部送進焚化爐處理，竟找上林鋐環保公司負責人周泰澄，由周嫌把這些垃圾佯裝成可再利用的廢塑膠，先運至高雄囤放，之後壓縮、打包，再夥同貿易公司或報關業者，佯以「塑膠廢料」出口至馬來西亞、越南等地，新北地檢署今依違反廢棄物清理法等罪嫌起訴周嫌等23人及12家公司，並請法院對周量處3年以上徒刑。

    本案是由新北檢打擊民生犯罪專組檢察官彭馨儀、吳姿穎，指揮新北市刑大並調度高雄市刑大、台中市刑大、嘉義市刑大、保安警察第三總隊高雄偵查分隊、台中偵查分隊，另偕同新北市政府環境保護局等單位進行調查。

    檢方調查，倢進等6家合法環保公司，於去年8月至今年5月，向不知情全聯、星巴克、爭鮮等業者收取一般性垃圾或廢塑膠混合物等一般事業廢棄物後，因量太大無法全部進焚化爐處理，涉違法貯存在新北樹林、彰化社頭、新北五股等場區，之後找上林鋐等環保公司實際負責人周嫌，以每公斤8.5元至12元不等價格，請周嫌清除、處理。

    檢方調查，周嫌涉嫌派車把總計5400餘噸的垃圾，載至林鋐公司高雄大寮場區囤放，並請人壓縮、打包後，再找報關業者或貿易公司，佯以「塑膠廢料」名義，把垃圾以貨櫃海運方式運至馬來西亞或越南等地，周嫌以此共計獲取不法利益4954萬餘元。

    檢方認為，周嫌等人未經許可處理廢棄物、未如實申報處理廢棄物種類，將廢棄物打包後裝載於貨櫃中輸出至馬來西亞等國，以此方式逸脫主管機關監督管理，致主管機關無從管理或掌握其處理流程、流向與最終去處，嚴重破壞廢棄物應受監管管理秩序，並涉及非法跨境移動廢棄物，危害境內境外之環境安全、造成公共衛生風險，且影響本國國際信譽、損及我國在國際社會環保形象，實質已對環境保護制度與國際信任造成重大破壞等情狀，應予嚴懲，建請對周量處3年以上徒刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播