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    三峽雙屍案死囚沈文賓不願遭槍決聲請再審 高檢署認辯詞不可信

    犯下新北三峽雙屍命案的沈文賓（左），是目前36名死囚之一，他緊急聲請再審，主張未涉殺人罪，而是傷害致死罪，希望獲得再審能夠逃死，高院9日下午提訊開庭審理。（記者楊國文攝）

    犯下新北三峽雙屍命案的沈文賓（左），是目前36名死囚之一，他緊急聲請再審，主張未涉殺人罪，而是傷害致死罪，希望獲得再審能夠逃死，高院9日下午提訊開庭審理。（記者楊國文攝）

    2025/06/09 17:25

    〔記者楊國文／台北報導〕殺害2人被判死刑定讞的新北市三峽雙屍案兇手沈文賓，被視為可能是下一波被槍決死囚的對象之一，沈文賓日前聲請再審，希望逃死，高等法院今下午提訊沈開庭，沈否認殺人，僅涉傷害致死罪，並聲請調閱手機基地台位置，不過，高檢署當庭主張沈辯詞不可信，也無調閱必要，訊後沈遭還押，近日將以書面做出裁定結果。

    沈文賓庭後步上囚車前，媒體問他「是否害怕遭槍決？」等問題時，低調不回應。

    憲法法庭去年判決死刑合憲，但限縮構成要件，即法院判決死刑趨嚴，外界憂心台灣是否已廢除死刑，經法務部長鄭銘謙簽准死刑令，法務部今年1月17日晚上10時，對2013年殘忍殺害王姓前女友及王女母親的死刑犯王麟凱（32歲）執行死刑槍決，成為死刑釋憲後首宗槍決死囚案件，待執行死刑減為36人。

    據了解，由於法務部將殘忍殺害兒童、老弱婦孺者，或者殺害多人，符合兩公約所定的「情節最嚴重者」規定，若查無聲請再審、釋憲或非常上訴程序中的死囚，極有可能列為優先槍決的對象，傳出多名死囚恐列為下一波執行死刑者，其中，殺害2人的沈文賓亦被點名為可能對象之一。

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