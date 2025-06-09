新竹縣警局少年隊姜文隆3度獲頒模範警察 表弟溫有志榮膺刑事鑑識楷模

新竹縣警局少年隊偵查員姜文隆（中）今年再度當選全縣模範警察。（新竹縣警局提供）

2025/06/09 17:29

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府警察局今天舉辦615警察節慶祝大會，表揚年度表現優異的警察同仁及協勤人員，並舉辦捐血活動。其中再次贏得全縣模範警察肯定的警局少年隊偵查員姜文隆，是從警30多年來第3度獲得表揚，其中1次還是全國模範警察。

此外，他的表弟、竹東警分局偵查隊偵查佐溫有志，這次也跟同隊鑑識科警務員黃家興雙雙榮膺為全縣刑事鑑識楷模，兄弟攜手維護治安獲得肯定成為今年新竹縣警察節的佳話。

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姜文隆說，他的家族，包含他自己在內，總共有5人投身警界。表弟溫有志是他二姑的兒子，看到表弟也同場獲表揚他很開心。至於他自己最早在2004年獲得全縣模範警察的肯定，2013年成為全國模範警察，今年再獲縣內表揚，他謝謝長官們看到了他的努力。

溫有志說，表哥姜文隆比他大10歲，2家比鄰而居，小時候對表哥的印象就是「常常吃泡麵」，後來才知道這是因為姜文隆太投入工作導致經常誤餐，肚子餓了只好吃泡麵充饑，當年大學考上的是台北大學前身、中興大學的合作經濟系，後來也進入警界服務。

溫有志直言，細想其實多少有點受表哥姜文隆的影響，特別是自己彈得一手好吉他，就是當年受到姜文隆吉他彈得好才決定起而效尤，沒想到後來竟曾以此到新竹縣偏鄉國中當「義警」，利用休假時間在太座班上成立吉他社，讓學業成就低落的孩子能有紓壓、學得一技自娛娛人的快樂。

今天的表揚會上，警局後勤科股長詹詠凌贏得後勤楷模的美譽；縣刑大偵2隊小隊長方培安，多年前就曾受肯定為全國模範警察，這次再因查緝多起治平對象功在治安，跟竹北警分局偵查佐張博智破獲非法槍械案件、竹東警分局偵查佐黃俊維偵破重大刑案等一起獲得副縣長陳見賢、警局長宣介慈的當眾嘉勉。

根據縣警局統計，去年縣內共查獲幫派成員116人、詐欺集團成員494人，並查扣詐騙犯罪所得3億5000萬元。其中最受矚目的就是今年3月初破獲新竹縣歷來最大規模的黑幫軍火庫，共查扣長短槍械39支；另又在4月初破獲史上最大宗愷他命走私案件，查扣總計1.6公噸毒品，再次證明新竹縣警方在遏止非法活動上的強力執行力與決心。

新竹縣竹東警分局偵查隊偵查佐溫有志（左2）跟同隊鑑識科警務員黃家興（右2）獲表揚為鑑識楷模；其中溫有志和縣模範警察、少年隊偵查員姜文隆還是表兄弟。（新竹縣警局提供）

新竹縣副縣長陳見賢（左3）和縣警局長宣介慈（中）共同頒獎表揚功在治安的刑事同仁們。（竹縣警局提供）

新竹縣今天提早慶祝警察節，警局長宣介慈帶頭組隊捐血幫助社會。（竹縣警局提供）

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