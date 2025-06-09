中國權宜輪涉破壞電纜7名中國船員不起訴 移民署執行遣返

有中資背景的多哥籍貨輪「宏泰58」，疑故意拖錨破壞「台澎第三海纜」，南檢偵結起訴中國籍船長。圖為海巡人員登「宏泰58」調查情形。（資料照，海巡署提供）

2025/06/09 17:07

〔記者王冠仁／台北報導〕中國權宜輪多哥籍「宏泰58」貨輪，在今年2月份涉嫌破壞台澎第三海底電纜被海巡署查獲，船上劉姓等7名中國籍船員在案件審理期間被送至移民署高雄收容所收容。然而案件經台南地檢署偵辦後，只有王姓船長被起訴，劉等7人獲不起訴也未被限制出境，移民署認為已無收容必要，在今天執行遣返行動。

檢方指出，中國籍王姓船長駕駛「宏泰58號」貨輪，明知船上電子海圖已清楚標示海底電纜位置，仍於2月25日凌晨，在台南市北門區西方外海約5海浬處，故意釋放錨爪並駕船以Z字形航行，利用錨爪蓄意勾斷台澎3號海纜，導致中華電信公司海纜系統受損，影響澎湖與台灣本島之間的電話與網路通訊。

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王男始終否認犯行，稱並未刻意破壞海纜，船隻是因天候不穩才放錨待命；但檢方不採信其說法，指其供詞閃爍，且海巡調閱航跡圖、監視雷達影像與錨具位置，均顯示其操作異常，有明顯破壞意圖。

移民署說，此案發生後，王、劉等8人被移送台南地檢署偵辦，並在4月1日由移民署解送至高雄收容所收容。事後王被起訴，劉等7名船員在今年4月10日獲不起訴且未被限制出境。移民署認為已無收容劉等7人的必要，因此經備妥相關機票與證件後，在今天由高雄收容所執行遣返事宜。

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