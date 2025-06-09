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    一輛要價近500萬！幫客戶開英倫仿古車保養 車廠員工左轉失控連撞2車

    汽車廠員工周男開著客戶要價近500萬元的MORGAN英倫仿古車，行經台北市內湖區行善路時，疑因操作不慎過彎失控，撞上2輛停等紅車的轎車。（記者陸運鋒翻攝）

    汽車廠員工周男開著客戶要價近500萬元的MORGAN英倫仿古車，行經台北市內湖區行善路時，疑因操作不慎過彎失控，撞上2輛停等紅車的轎車。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/06/09 16:30

    〔記者陸運鋒／台北報導〕汽車廠員工周姓男子今天上午11時許，開著客戶要價近500萬元的MORGAN英倫仿古車，行經台北市內湖區行善路時，疑因操作不慎過彎失控，撞上2輛停等紅車的轎車，警方獲報趕抵，幸無人員傷亡，事故原因仍有待釐清。

    內湖警分局調查，46歲周男為汽車廠員工，他在今天早上向客戶牽車後，駕駛2022年出廠的Morgan Plus Four，當時沿著行善路48巷左轉行善路時，不慎失控打滑，攔腰撞上49歲林姓男子及59歲陳姓男子所駕駛的轎車。

    警方指出，獲報趕抵現場時，3名駕駛均無酒駕，研判疑因操作不當釀禍，但詳細肇事原因及責任歸屬，仍有待進一步調查。

    據了解，該輛MORGAN英倫仿古車新車要價近500萬元，為雙門2人座，最大可提供馬力255hp，最大扭力40.8kgm，0至100公里為4.8秒，極速可達240公里。

    周男駕駛2022年出廠的Morgan Plus Four沿著北市內湖行善路48巷左轉行善路時，不慎失控打滑，攔腰撞上2輛停等紅燈的轎車。（記者陸運鋒翻攝）

    周男駕駛2022年出廠的Morgan Plus Four沿著北市內湖行善路48巷左轉行善路時，不慎失控打滑，攔腰撞上2輛停等紅燈的轎車。（記者陸運鋒翻攝）

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