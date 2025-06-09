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    緊急協尋！台中17歲女高中生失蹤5天 放學後宛人間蒸發

    家屬發布尋人啟事，拜託大家幫忙協尋。（圖由民眾提供）

    家屬發布尋人啟事，拜託大家幫忙協尋。（圖由民眾提供）

    2025/06/09 16:32

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市第五分局東山派出所今（9）日表示，17歲沈姓女高中生自6月4日放學後失蹤，至今已經5天仍音訊全無，家屬心急如焚，警方獲報後，隨即依規定受理失蹤人口案件，並通知勤務指揮中心通報轄內及他轄相關單位，同時調閱沿線監視器，全力展開地毯式搜尋，盼盡速找回失聯少女。

    經查，沈女4日下午從學校離開後未返家即不知去向，經警方查閱，沈女於4日下午4時許搭乘公車，約在5時於北區新民高中站下車後便失去聯絡，警方比對監視器畫面，顯示少女下車後沿路步行，但之後的去向不明，不排除與網友交往有關，已積極追查相關線索，並與家屬保持密切聯繫。

    而沈女家人也急著在網路發布尋人啟事，祈求網友發揮廣大力量，協助找回愛女，至於沈女失蹤前的相關特癥，「棕色短髮，紫色圈框眼鏡，額頭上有個像大拇指的胎記，脖子上有帶一個銅八卦。」穿著上則是穿灰色上衣，下半身則是就讀的高中紫色運動褲，搭配白色板鞋，背黑色書包、白色手提袋，還有像菜籃的水壺袋。」

    警方呼籲，若有民眾發現相關線索，請立即撥打110或與台中市第五分局東山派出所聯繫（電話：04-22392713），協助尋找失聯少女，讓家屬早日安心。警方也提醒家長，應多留意子女交友狀況，避免遭受不明人士誤導，陷入危險。

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