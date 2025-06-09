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    警察節前夕 刑事局表揚模範警察

    刑事局今在警察節前夕舉行模範警察頒獎。（記者姚岳宏翻攝）

    刑事局今在警察節前夕舉行模範警察頒獎。（記者姚岳宏翻攝）

    2025/06/09 16:07

    〔記者姚岳宏／台北報導〕刑事警察局今天舉辦警察節慶祝大會，表揚局內當選模範警察人員及資深績優警察獎章，局長周幼偉特別邀請打詐指揮中心指揮官、內政部政務次長馬士元等貴賓蒞臨頒獎，周幼偉除對同仁維護治安工作表示肯定勉勵，也感謝眷屬們在背後默默支持，讓同仁得以無後顧之憂地全力衝刺。

    表揚當選模範警察人員包括偵查正張家鋐、陳柏瑋、黃楷鈞及偵查員江樂麒，4名獲選人員工作績效優異，偵破多起重大刑事案件，包括偵破印尼峇里島104人近年最大跨境電信詐欺機房，並溯源金主及在台水房外務和幹部，查扣近億元資產；偵破律師與詐團合作開設第三方支付，涉賭博及洗錢案，查扣新台幣1億餘元、法拉利、保時捷、麥卡倫名酒55罐等案。

    另偵查員柯建民、警務正吳幸瑢及巡官林詩珊等3人在工作崗位上充分發揮專業，於鑑驗領域貢獻傑出，分別獲選為全國及該局刑事鑑識楷模；最後頒發各級別資深績優警察獎章，由主任劉貞汝等6名同仁代表上台受獎。

    周幼偉強調，當前重要工作仍為打擊「黑、金、槍、毒、詐」，而打詐更是全民關注焦點，刑事局建置「165打詐儀錶板」專網、推動國內各銀行加入鷹眼識詐聯盟、啟動「百斬計畫獎五萬」專案及「查找潛在被害人」計畫；並針對關鍵上游積極溯源，力求打擊犯罪核心，同時與各地方警察局攜手合作，期能共同維護社會安寧秩序。

    為慰勉同仁辛勞付出，並促進彼此情誼交流及凝聚團隊向心力，於慶祝大會後特別準備美味餐點提供享用；另12日也會與台灣血液基金會台北捐血中心共同舉辦捐血活動，以彰顯刑事警察人員健康活力之精神，並鼓勵同仁熱心公益、響應挽袖捐血。

    內政部政務次長馬士元表揚刑事鑑識楷模警務正吳幸瑢。（記者姚岳宏翻攝）

    內政部政務次長馬士元表揚刑事鑑識楷模警務正吳幸瑢。（記者姚岳宏翻攝）

    內政部政務次長馬士元表揚模範警察偵查正張家鋐。（記者姚岳宏翻攝）

    內政部政務次長馬士元表揚模範警察偵查正張家鋐。（記者姚岳宏翻攝）

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