男子深夜喝酒喧鬧 還嗆警「誰報案？」......是他爸爸

彰化二林鎮某民宅內，男子深夜喝酒喧嘩，老爸報警。（圖翻攝自社會事新聞影音）

2025/06/09 15:43

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣二林鎮日前一群男子深夜飲酒，大聲喧鬧，已經妨害到住家安寧，警方到場勸導，其中一名男子對警嗆「屁啦！這邊誰報案？」，險些釀衝突，事後里長爆料，報案人是屋主，也就是嗆警男的爸爸。

根據「社會事新聞影音」影片，6月7日深夜員警到場時，見一群男子正在屋內飲酒作樂，隨即委婉勸導「喝酒開心可以，但請小聲一點，現在已經半夜12點了」，並強調，「不要讓我來第二次。」

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員警準備離開時，屋內一名男子情緒按捺不住，在屋內對警譙「屁啦！這邊誰報案？」態度囂張，完全不把警方勸告放在眼裡。員警見狀立即轉身警告，「我全程都有錄音錄影，你剛剛那句話是什麼意思？」男子非但不收斂，反而繼續挑釁，「我講誰報案不要緊吧？」場面一度劍拔弩張，險些爆發衝突。

嗆警男的媽媽擔任鄰長，見員警被兒子嗆，非常不好意思，該里的里長也聞訊趕來，媽媽和里長不斷向警方道歉「好，我們會小聲」。事後里長透露，這場鬧劇的起因是「自家人檢舉自家人」。原來嗆警男子的爸爸，不滿兒子與友人在屋內飲酒喧嘩，憤而打電話報警，而鄰長事後才得知報案者竟是自己的丈夫。

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