「鑫豐輪」烏坵觸礁傳漏油 金門環保局吸油機材緊急岸際防護

貨船鑫豐輪停靠烏坵碼頭時，傳出觸礁狀況，船體破損無法即時修復，定錨停泊港外面，船上9名船員均已全數接送到烏坵島。（烏坵鄉民提供）

2025/06/09 15:37

〔記者吳正庭／金門報導〕針對國籍「鑫豐輪」於金門縣烏坵鄉海域機艙進水，並出現疑似有油料微漏情形，金門縣環保局今天表示，已於第一時間協請海巡署金馬澎分署第9海巡隊幫忙，利用烏坵島上現有攔油索等機材先進行岸際防護，環保局評估派員前往。

海巡署第12巡防區7日晚間即接獲鑫豐輪表示有堵漏狀況，隨即派出第9海巡隊船艇前往營救，陸續將9名船員接駁至烏坵安全上岸；交通部航港局接獲海巡署勤指中心通報，指鑫豐輪已於北緯24度59分20.28秒，東經119度27分6.01秒處，於烏坵碼頭外側機艙進水、棄船，已無人在船，請船舶航經該水域注意避讓。

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事發後，船方報告指出，難船已下錨僅隨漲退潮起伏，船位沒有移動，人員均安，下船前已關閉油閥無油料外洩污染情形，初步發現右側船底有約10公分裂縫，機艙進水失去動力，上甲板發電機仍可運作。金門縣環保局9日上午據報，「鑫」輪出現疑似微漏狀況。

縣環保局表示，事前在烏坵等地都預先存放攔油索、吸油棉及高壓噴槍清洗機等物品，因此先請船員及海巡單位緊急進行岸際防護，再聯絡航港局是否能有船隻前往現場，由於又聽說11日有颱風過境，因此相關工作必須更加抓緊時間。

海巡署金馬澎分署表示，貨船鑫豐輪於7日晚停靠烏坵碼頭時，有觸礁狀況，導致船體破損無法即時修復，定錨停泊港外面；船上9名船員均已全數接送到烏坵島，暫住烏坵鄉公所內。

貨船鑫豐輪停靠烏坵碼頭時，傳出觸礁狀況，船體破損無法即時修復，定錨停泊港外面，船上9名船員均已全數接送到烏坵島。（烏坵鄉民提供）

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