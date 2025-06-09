彰化豪華露營區「清水那方」電費爭議 縣府索569萬敗訴

彰化豪華露營區「清水那方」電費爭議判縣府敗訴。（記者顏宏駿攝）

2025/06/09 15:25

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化豪華露營區「清水那方」4年前由縣府以OT案委由「清水匯公司」經營，後來因為溫泉區沒完成點交，雙方爆發履約爭議，去年9月縣府以業者積欠569萬電費為由，執行斷電，並對「清水匯」提出返還不當得利的民事告訴。該案經彰化地院審理，法官認為，園區內的二大總電表都登記在縣府名下，縣府面對爭議，又將二大總電表分為8分電表區；清水匯公司僅須付自己營業區的53萬餘元電費，此案縣府敗訴。

判決書指出，園區內共有2個總電表，均尚未完成過戶，而其中一個為清水匯電費使用區，清水匯之前已繳交該部分電費151萬5143元，尚餘53萬餘元，業者認為53萬餘元才是他們該繳納。

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縣府認為，清水匯應繳交園區所有的電費569萬1059元，理由為當初雙方簽訂的契約規定「本案用地內所需水、電、電信及通訊，均由清水匯公司負責」，全部露營區均由清水匯管領，縣府實際用電僅生態區溫泉井抽水之一個分電表及溫泉區溫泉測試時使用部分電力，其餘整個園區均在被告掌控之下，等於兩個總電表區的電費都應由清水匯公司支付。

但清水匯以溫泉區未完成修繕，雙方未完成點交，溫泉機機房及電箱均由縣府上鎖關閉，且該區用電非常大，沒有理由要他們繳交。

法官表示，原告稱契約「本案用地內所需水、電、電信及通訊，均由清水匯公司負責」，顯然兩造乃約定清水匯為經營本案所需用電的主體，縣府即應先將2總電表過戶予清水匯，卻遲未移交或過戶，之後又將2總電表分成8個分電表區，縣府無法提出8個分區用電度數，僅以總度數作回應。

法官說，縣府一再強調，清水匯掌控營區的所有用電，但2總電表卻仍在縣府名下，縣府面對爭議，又做出8個分電表區決策，院方要求縣府提出各分電表的分區電度數，卻又拿不出來，只片面請求被告繳付園區全部電費即屬無據，反而清水匯可以提供雙方於2024年4月18日共同查驗分電表時拍照紀錄之分電表度數，當時分電表顯示電費計53萬7261元為清水匯所使用，因此判縣府敗訴。

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