黃國昌提法庭直播 檢察官協會：草案內容文義不清應審慎評估

民眾黨立委黃國昌等人推動「法庭直播」，檢察官協會今日表示應審慎評估。圖為黃國昌在議場內開直播。（資料照）

2025/06/09 14:51

〔記者王定傳／台北報導〕民眾黨立委黃國昌等人日前在立法院提出法院組織法部分條文修正草案，將法庭直播納入修正草案；中華民國檢察官協會今日表示，草案內容文義不清，例如：「法庭直播」定義不明，「公開播送」範圍與定義也不明，本草案內容存有諸多亟待商榷之處，應審慎評估。

檢察官協會表示，任何法案的推動，均關係全民權益與尊嚴，法庭直播牽涉公平審判、當事人與訴訟關係人資訊自主權、隱私權的保障及人民知的權利，應先徵詢各方意見與模擬實證。

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檢察官協會指出，法院組織法部分條文修正草案內容文義不清，例如：「法庭直播」定義不明，草案第86條提及的「延伸法庭」是否屬於「法庭直播」範圍？定義不明，草案第90條所推動直播是指「即時公開播送」或是「延遲公開播送」？文義不明。

二是「公開播送」範圍與定義均不明，草案第90條所規定法庭程序公開播送的範圍為「辯論及裁判之宣示」，其中是否包含證據調查程序？另外有關量刑辯論程序可能涉及當事人隱私核心事項，是否適宜公開播送，有待商榷，且「延伸法庭」與草案第90條「公開播送」的關係為優先關係或併存關係？均語焉不詳。

檢察官協會還認為，為免影響公正審判，避免全民公審弊端，不應採行即時公開播送錄音（影），且未經當事人、訴訟關係人同意及法官許可，不得延遲公開播送；為免公開播送內容遭非正當目的使用，扭曲誤導法庭活動，目前法院組織法第90條之4第2項及個人資料保護法等相關規定，是否足以有效遏止惡意濫用情形，仍應審慎評估；至於公開播送的相關配套措施，如新制是否溯及既往適用於已起訴案件或先擇定法院試辦等等，草案均付之闕如。

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