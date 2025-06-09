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    救困柬詐騙園區2女大生返台卻遭質疑 里長陳建良：酸言酸語無需理會

    沙鹿區美仁里長陳建良表示，網友的酸言酸語，無需理會。（記者歐素美攝）

    沙鹿區美仁里長陳建良表示，網友的酸言酸語，無需理會。（記者歐素美攝）

    2025/06/09 14:48

    〔記者歐素美／台中報導〕台中2名女大生海外打工被騙到柬埔寨金邊的詐騙園區，歷險84天，幸沙鹿區美仁里長陳建良透過柬埔寨友人居中協調才順利讓2人返台，但很多人質疑李女等被騙過程，甚至對協助的里長也多有質疑；陳建良今天對此回應指出，酸言酸語無需理會。

    由於李姓女大生面對記者詢問時表示，為了月薪3萬2000元才到國外打工，且不知金邊是柬埔寨，引來網友質疑不合常理，浪費社會資源，甚至有人說里長很會救人，為何不救回詐騙園區全部人。

    陳建良表示，他向家屬確認女大生在柬埔寨的詐騙園區後，即聯絡當地朋友幫忙，這些朋友很給力，在6小時內救出2名女大生，事件曝光後，他也接獲更多求助電話，都是類似國外打工被騙的案件，他只能盡量幫忙。

    女大生獲救回台灣後，有網友質疑女大生的作法和心態，甚至有人說他這麼會救人，為何不將柬埔寨整個詐騙園區的被害人全救出；陳建良說，酸言酸語毫無意義，尤其是很多網友留言很無腦，根本無需理會。

    陳建良說，很多台灣人被騙到東南亞國家的詐騙園區，營救過程不可能單靠一個人，要有「錢」或「人脈關係」才能圓滿處理。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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