百貨大盜就是他！專偷北台百貨專櫃 竊嫌身分鎖定追緝中

櫃姐提供竊嫌長相請所有人小心此人（戴口罩者）。（記者姚岳宏翻攝）

2025/06/09 14:35

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市新光三越百貨南西店，本月7日下午遭1名戴鴨舌帽及口罩男子行竊，他先在3樓徘徊鎖定目標，隨後假裝客人進櫃位表示要買多個杯子，趁店員離開取貨空檔，打開收銀櫃偷走5千元現金，店員事後發現現金短少報警，警方表示，已鎖定竊嫌身分，正全力追緝。

據了解，該名偷錢男子，警方懷疑是45歲楊姓竊盜通緝犯，4天前才在桃園1間購物中心，偷走櫃姐錢包，經媒體報導掌握身分，尚未落網，又大膽跑到台北市犯案；據悉，去年8月，該男曾在板橋大遠百趁員工上廁所時，偷走收銀機內的2700元，1個月後，又出現在信義A13百貨，偷走收銀機內的2000元。

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受害櫃姐表示，當時對方假裝顧客要買多個杯子，趁她去取貨時，打開收銀櫃偷走5千元，後來是她要找錢給其他客人時，才發現千元鈔全都不見，事後調閱監視器，還發現對方曾把櫃內監視鏡頭轉開，後來查看樓層監視器鎖定身分。

轄區中山分局表示，中山一派出所本月7日下午5時許接獲報案，1名男子於下午3時18分趁櫃位無人，徒手竊取收銀機內財物新台幣5000元後離去，全案依規定受理，並掌握涉嫌人身分偵辦中。

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