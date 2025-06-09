蘆洲驚傳轎車衝撞貨車險撞入火鍋店 警速逮棄車通緝犯

新北市蘆洲今天上午傳出拒捕通緝犯駕車衝撞貨車，險些衝入火鍋店；警方一個半小時逮獲逃亡的通緝犯。（記者吳仁捷翻攝）

2025/06/09 14:42

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲今天上午驚傳一輛轎車高速衝撞路邊貨車衝上人行道，險些撞入一間火鍋店，所幸撞上變電箱動彈不得；蘆洲警分局員警到場，發現為埋伏拒捕，高速逃亡的洪嫌肇事逃逸，警方持續查緝徒步逃逸嫌犯，稍早在一處民宅查獲洪嫌，持續追查其犯行，將押解歸案。

蘆洲集賢所員警今天上午鎖定一名通緝犯，發現他使用車輛在旁埋伏，但洪嫌一現身，發現一旁員警，心虛上車加速逃逸，警方為免追逐波及民眾，放棄改以追蹤洪嫌逃亡路線。

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警方不久在下午12時24分，獲報一輛黑色轎車衝撞路邊貨車，衝上人行道，警方到場，發現肇事轎車撞上變電箱動彈不得，幸未衝入火鍋店，但貨車駕駛手腳輕微擦挫傷，送醫幸無大礙。

警方勘查犯嫌車輛，沒有違禁品，但洪嫌棄車步行逃逸，警方專案小組持續查緝，一個半小時後，約下午1時47分，在蘆洲一處民宅查獲洪嫌，擴大追查洪嫌犯行。

新北市蘆洲今天上午傳出拒捕通緝犯駕車衝撞貨車，險些衝入火鍋店；警方一個半小時逮獲逃亡的通緝犯。（記者吳仁捷翻攝）

新北市蘆洲今天上午傳出拒捕通緝犯駕車衝撞貨車，險些衝入火鍋店；警方一個半小時逮獲逃亡的通緝犯。（記者吳仁捷翻攝）

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