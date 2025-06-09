為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    蘆洲驚傳轎車衝撞貨車險撞入火鍋店 警速逮棄車通緝犯

    新北市蘆洲今天上午傳出拒捕通緝犯駕車衝撞貨車，險些衝入火鍋店；警方一個半小時逮獲逃亡的通緝犯。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市蘆洲今天上午傳出拒捕通緝犯駕車衝撞貨車，險些衝入火鍋店；警方一個半小時逮獲逃亡的通緝犯。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/06/09 14:42

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲今天上午驚傳一輛轎車高速衝撞路邊貨車衝上人行道，險些撞入一間火鍋店，所幸撞上變電箱動彈不得；蘆洲警分局員警到場，發現為埋伏拒捕，高速逃亡的洪嫌肇事逃逸，警方持續查緝徒步逃逸嫌犯，稍早在一處民宅查獲洪嫌，持續追查其犯行，將押解歸案。

    蘆洲集賢所員警今天上午鎖定一名通緝犯，發現他使用車輛在旁埋伏，但洪嫌一現身，發現一旁員警，心虛上車加速逃逸，警方為免追逐波及民眾，放棄改以追蹤洪嫌逃亡路線。

    警方不久在下午12時24分，獲報一輛黑色轎車衝撞路邊貨車，衝上人行道，警方到場，發現肇事轎車撞上變電箱動彈不得，幸未衝入火鍋店，但貨車駕駛手腳輕微擦挫傷，送醫幸無大礙。

    警方勘查犯嫌車輛，沒有違禁品，但洪嫌棄車步行逃逸，警方專案小組持續查緝，一個半小時後，約下午1時47分，在蘆洲一處民宅查獲洪嫌，擴大追查洪嫌犯行。

    新北市蘆洲今天上午傳出拒捕通緝犯駕車衝撞貨車，險些衝入火鍋店；警方一個半小時逮獲逃亡的通緝犯。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市蘆洲今天上午傳出拒捕通緝犯駕車衝撞貨車，險些衝入火鍋店；警方一個半小時逮獲逃亡的通緝犯。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市蘆洲今天上午傳出拒捕通緝犯駕車衝撞貨車，險些衝入火鍋店；警方一個半小時逮獲逃亡的通緝犯。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市蘆洲今天上午傳出拒捕通緝犯駕車衝撞貨車，險些衝入火鍋店；警方一個半小時逮獲逃亡的通緝犯。（記者吳仁捷翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播