「鏡頭君」目睹！33歲酒女被框出場至花蓮 遭男客毆打丟入海慘死

花蓮吉安化仁海堤發生一起兇殺命案，警方與海巡在場發現死者手機等遺物。（民眾提供）

2025/06/09 14:41

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市太平洋公園海岸邊昨天下午4點多發現1具女性浮屍，警方在發現地點南方約1公里多的吉安化仁海堤發現女子的手機等遺物，原以為是意外落水或者輕生，後來調閱監視器發現女子與1名男子同行到海岸遭毆打昏迷後，被男子拖行丟入海中，男子還在岸邊確認女子被海浪捲走後才離開現場，花蓮吉安警方今拘提涉案的26歲呂姓男子，初步懷疑男子疑不滿在女子身上花太多錢，要求交往卻又遭拒而痛下殺手。

據了解，呂男自稱是幫派份子，日前到台北市一間卡拉OK消費，並點了林女（33歲）坐檯，2人互動甚歡，後呂男出全場把林女框3天出來，並找來白牌車司機姜男（43歲）載著2人到花蓮玩，未料昨天下午近2點，呂男與林女在化仁海堤處發生衝突，呂男動手毆打林女頭部，林女拿漂流木反擊，兩人在海邊扭打被海水浸濕，之後兩人站起來遠離海浪，過沒多久就看到呂男拖著昏迷的林女丟入海中，還站在岸邊確認林女遭海浪捲走後才離開現場，全程都被設立在海岸附近的「鏡頭君」即時公開影像拍攝下來。

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呂姓男子犯案後搭著姜姓男子的車輛前往吉安一處高檔飯店退房，然後跑去花蓮市一間汽車旅館躲藏，姜姓男子則是開車返回台北。昨天下午4點多，有民眾在花蓮市太平洋公園海岸發現一具女浮屍，警方獲報後迅速趕赴現場處理，經初步查驗，死者為33歲林姓女子，頭部有明顯瘀青傷痕，研判為剛落海不久。警方隨後在現場南邊約1公里岸邊發現其遺留手機、鞋子與香水等物品，立即報請花蓮地方檢察署指揮偵辦，展開全面調查。

警方調查發現，死者於當日上午曾與26歲呂姓男子及43歲姜姓男子一同在某高檔飯店登記入住，隨即二人由司機載往吉安海邊，當天下午，林女與其中一名男子在化仁海堤發生激烈肢體衝突，疑似遭對方毆打後拖入海中致死。案發後，警方即刻與海巡署第一二岸巡隊、刑事警察大隊、花蓮分局、吉安分局及新北市蘆洲分局組成專案小組，於12小時內迅速在花蓮市與新北市將兩名涉案男子拘提到案。

據了解，呂男落網時還向警方嗆聲，稱自己是道上兄弟，因林女在外欠債不還，才動手討債，不過警方對呂男說法持保留態度，從準備安排三天的旅行加上訂下高檔飯店，兩人在手機中常有自拍相片，懷疑可能是戀愛暈船，但發現林女只是生意往來，不滿投注在林女身上太多錢憤而討債不成後引發殺機，詳細殺人動機還有待進一步釐清。

吉安分局長陳盈元說，本案發生後，分局即刻啟動偵查，與他單位協力合作，迅速掌握涉案人員行蹤，並在最短的時間內將2名犯嫌拘提到案。暴力犯罪挑戰社會秩序，警方絕不容忍。也感謝所有參與同仁日以繼夜的努力，未來本分局也定會全力以赴，守護社會的安全與正義。

花蓮海岸狹長，各單位在東海岸都裝設很多支「鏡頭君」即時公開影像作為觀光、防災、治安等等的需求，過去在七星潭也發生過鬥毆案件被海岸的「鏡頭君」拍攝下，也有不少網友透過東海岸的即時公開影像鏡頭君來迎東台灣的曙光，或者在颱風天時透過鏡頭君觀浪，近年「鏡頭君」即時公開影像成為家喻戶曉的名詞。

花蓮太平洋公園海岸昨天下午有民眾發現一具女性浮屍。（民眾提供）

花蓮吉安化仁海堤發生一起兇殺命案，警方與海巡到場發現死者手機等遺物。（記者王錦義攝）

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