回填廢土7個月不法獲利850萬危害8公頃農田 雲檢追2年多查獲

雲林檢警調聯手查緝非法廢土集團違法回填，雲林8公頃良田受害。（雲林地檢署提供）

2025/06/09 14:12

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林地檢署經過2年多追查，查獲以41歲魏男為首的非法廢土集團，與36歲陳男開設的車隊合作，從北部載運營建工地及土石堆置場的營建混合物與無機性污泥（俗稱土餅）到雲林縣多處農地違法回填，短短7個月回填廢土逾9.6萬噸，不法獲利達850萬元，受害農田約8公頃。

雲林地檢署檢察官莊珂惠指揮雲林縣警察局刑警大隊、雲林縣調查站、虎尾分局、台西分局共同偵辦，從2022年起追查不法廢土集團，日前偵查終結，依廢棄物清法起訴魏嫌等36人及陳姓業者車行，另偵辦過程發現一名劉姓律師涉嫌將偵查中警訊、偵訊內容洩露給魏嫌，依洩密罪嫌起訴。

請繼續往下閱讀...

地檢署指出，魏嫌的不法廢土集團回填的農地有11筆共6.7公頃、陳嫌的車隊回填3筆農地共1.3公頃，合計約8公頃，都是特定農業區的優良農地，遍布斗六、西螺、土庫、元長、褒忠、崙背、麥寮等鄉鎮，部分土地為河川地、集水區用地及高鐵路權用地。

地檢署清查，從2022年12月底至2023年7月間，非法傾倒車次達3萬3876車次，若以每車20噸保守計算，非法回填廢土約9萬6000公噸，不法獲利約850萬元左右。

地檢署表示，魏嫌的集團分工精密，由魏嫌擔任總指揮，其女友35陳女負責記帳，36吳男等人操控挖土機，另有39歲伍男等人負責放哨並引導重機具經隱蔽小路進出，另有地主仲介林姓父子共同參與，並以監視器過濾車流，按車次收費。

地檢署表示，全案也查獲55歲陳姓等人16人，為節省購土費用，提供自有農地任意回填廢土，甚至有房仲業者吳男涉嫌居中仲介。

雲林檢警調聯手查緝非法廢土集團違法回填，雲林8公頃良田受害。（雲林地檢署提供）

雲林檢警調聯手查緝非法廢土集團違法回填，雲林8公頃良田受害。（雲林地檢署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法