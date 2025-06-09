為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    回填廢土7個月不法獲利850萬危害8公頃農田 雲檢追2年多查獲

    雲林檢警調聯手查緝非法廢土集團違法回填，雲林8公頃良田受害。（雲林地檢署提供）

    雲林檢警調聯手查緝非法廢土集團違法回填，雲林8公頃良田受害。（雲林地檢署提供）

    2025/06/09 14:12

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林地檢署經過2年多追查，查獲以41歲魏男為首的非法廢土集團，與36歲陳男開設的車隊合作，從北部載運營建工地及土石堆置場的營建混合物與無機性污泥（俗稱土餅）到雲林縣多處農地違法回填，短短7個月回填廢土逾9.6萬噸，不法獲利達850萬元，受害農田約8公頃。

    雲林地檢署檢察官莊珂惠指揮雲林縣警察局刑警大隊、雲林縣調查站、虎尾分局、台西分局共同偵辦，從2022年起追查不法廢土集團，日前偵查終結，依廢棄物清法起訴魏嫌等36人及陳姓業者車行，另偵辦過程發現一名劉姓律師涉嫌將偵查中警訊、偵訊內容洩露給魏嫌，依洩密罪嫌起訴。

    地檢署指出，魏嫌的不法廢土集團回填的農地有11筆共6.7公頃、陳嫌的車隊回填3筆農地共1.3公頃，合計約8公頃，都是特定農業區的優良農地，遍布斗六、西螺、土庫、元長、褒忠、崙背、麥寮等鄉鎮，部分土地為河川地、集水區用地及高鐵路權用地。

    地檢署清查，從2022年12月底至2023年7月間，非法傾倒車次達3萬3876車次，若以每車20噸保守計算，非法回填廢土約9萬6000公噸，不法獲利約850萬元左右。

    地檢署表示，魏嫌的集團分工精密，由魏嫌擔任總指揮，其女友35陳女負責記帳，36吳男等人操控挖土機，另有39歲伍男等人負責放哨並引導重機具經隱蔽小路進出，另有地主仲介林姓父子共同參與，並以監視器過濾車流，按車次收費。

    地檢署表示，全案也查獲55歲陳姓等人16人，為節省購土費用，提供自有農地任意回填廢土，甚至有房仲業者吳男涉嫌居中仲介。

    雲林檢警調聯手查緝非法廢土集團違法回填，雲林8公頃良田受害。（雲林地檢署提供）

    雲林檢警調聯手查緝非法廢土集團違法回填，雲林8公頃良田受害。（雲林地檢署提供）

    雲林檢警調聯手查緝非法廢土集團違法回填，雲林8公頃良田受害。（雲林地檢署提供）

    雲林檢警調聯手查緝非法廢土集團違法回填，雲林8公頃良田受害。（雲林地檢署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播