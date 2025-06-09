苗縣移工落水卡消波塊溺斃被尋獲 女友拍下準備划水身影

阮姓越南籍的女友，用手機拍下他在消波塊上準備划水的身影，沒想到翻落水中溺水死亡。（苗栗縣消防局提供）

2025/06/09 14:10

〔記者張勳騰／苗栗報導〕越南籍5名外籍移工，昨（8）日下午結伴到苗栗後龍溪新東大橋段烤肉、戲水，其中一名33歲阮姓男移工，在消波塊上用木板當成浮板划水，玩了第五趟後，不幸翻落在消波塊中消失，因水流湍急，下落不明，他的女友還用手機拍下他在消波塊上準備划水的身影，苗栗縣消防局人員今天一早再度動員搜救，中午12點20分發現他卡在消波塊的夾縫中，已氣絕多時。

越南籍的移工4男1女、昨天下午到後龍溪苗栗市新東大橋旁烤肉、戲水，因後龍溪為列管的危險水域，一行人除在消波上烤肉外，阮姓越南籍移工在消波塊上用木板當成浮板划水，他同行的女友還用手機拍下他在消波塊準備滑水的身影，沒想到阮男玩了第五趟後，不勝翻落在消波塊中，瞬間消失找不到人，因入夜後，還找不到人，一行人立即報警求援。

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苗栗警分局據報有溺水事件後，立即通報消防局苗栗分隊派員協尋，並通報苗栗縣山城救援協會人員支援，昨晚10多位搜救人員在外籍移工落水的岸邊搜尋，但因天色昏暗及後龍溪水湍急，不利夜間搜救，搜救到晚間10點收隊，今天一早再動員搜尋，因水流湍急，搜救人員在落水處四處搜尋，直至中午12點20分，發現他卡在消波塊的夾縫中，才設法將他拉上岸，惟已氣絕多時，案由警方處理中。

苗栗縣消防局人員今天一早再度動員搜救，中午12點20分發現落水的越南籍阮姓移工，卡在消波塊的夾縫中，已氣絕多時，搜救人員將他的遺體拉上岸。（苗栗縣消防局提供）

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