「法庭直播」修法惹議 台灣法學會：恐侵害證人等相關人隠私權

全國重量級教授團體「台灣法學會」發表聲明，反對民眾黨提案修正引入「法庭直播」制度」，直指可能侵害司法公正性。（記者楊國文翻攝）

2025/06/09 13:52

〔記者楊國文／台北報導〕民眾黨提案修正《法院組織法》，擬引進「法庭直播」制度，連日來引起法官協會等多個法界團體質疑不可行，甚至憂心法庭淪為秀場，全國法學界重量級教授團體「台灣法學會」今天發表聲明嚴正反對此項修法，憂心「直播」將侵害當事人、證人、鑑定人等相關人的隱私權，甚至危及司法公正性，呼籲應暫緩法庭直播修法草案的審議。

台灣法學會今日發表「反對以立法強行導入法庭直播制度，危及司法公正性與人民基本權」的聲明，羅列4項理由，反對民眾黨試圖推行法庭直播制度的修法。

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台灣法學會首先表示，司法透明與訴訟直播並非同義。現行制度中已有現場旁聽、文字紀錄、裁判書上網等機制，足以達成公開透明與監督的目的。相較之下，「直播」將影像與聲音同步傳播、資訊擴散與個資揭露，涉及憲法基本權層次的保障，極易對當事人、證人、鑑定人等相關人的隱私權、資訊自主權與肖像人格權等，造成不合比例的侵害。

尤其是重大刑事或高度社會矚目案件，證人與鑑定人面對鏡頭所承受的心理壓力將大幅增加，恐影響其作證意願與供述真實性。法庭原本應該是促進直實發現，保障人權的空間，若淪為高強度媒體聚焦場域，反將壓縮個人自主性與人格保障，進一步妨害訴訟功能。畢意，人民有作證義務，「但不能也不必被迫當網紅」！

台灣法學會也關切法庭影像經過直播，即難防其於社群媒體遭斷章取義、剪輯扭曲、AI加工或連因創作，不僅侵犯當事人名譽，更可能在未審先判氛圍中，顛覆無罪推定原則，動搖司法公正性及其信任基礎。

此外，台灣法學會認為，法庭直播制度開放後，極有可能被特定政黨、意識型態團體或被告方運用為政治操作或媒體行銷工具，使司法程序朝向劇場化、表演化傾料，失去應有的冷靜、中立與尊嚴。

台灣法學會並針對各國作法指出，值得注意的是，比較法上，法治國家對法庭直播普遍播審慎態度。美國聯法法院、德國、日本等皆僅在極有限情況下允許錄影，且多數排除刑事事實審，可見法庭直播絕非普遍趨勢，反而是司法審慎原則下的例外。

台灣法學會強調，司法改革方案不應一昧追求短暫的流量政治與影音的感官刺激，唯有維護每一位訴訟參與者的人性嚴與基本權，才能確保公平審判與司法信任，因此嚴正呼籲暫緩法庭直播修法草案的審議。

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