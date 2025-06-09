北市知名咖啡店老闆涉偷拍員工、女客近10年 初步清查影像無外流

該咖啡店宣布因老闆個人因素停業。（記者王冠仁翻攝）

2025/06/09 13:45

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市赤峰街某知名文青咖啡店，近來爆發徐姓老闆長期在店內廁所以針孔設備偷拍店員、顧客，偷拍時間將近10年，被害人無數。直到近期有女店員上廁所時發現異狀報警，徐姓老闆在本月5日被警方移送，士林地院裁定8萬元交保；有不少網友擔心徐的偷拍行為可能與「創意私房」有關，但檢警初步清查發現，相關偷拍影像並無外流跡象。

警方調查，這家位在赤峰街內的文青咖啡店，平時經營採用預約制，再加上走「老宅風」裝潢，咖啡豆品質也不錯，因此在網路上頗負盛名。不過，日前有該店的女員工上廁所時，發現廁所內的東西「怪怪的」，仔細一看赫然發現是針孔，女員工不動聲色、暗自報警。

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檢警在本月5日將徐姓老闆拘提到案，並查扣他手機、平板電腦等證物，並依妨害秘密等罪送辦。雖然徐對於犯案時間、動機避重就輕，但由於徐在放置針孔設備時，也「剛好」將自己拍下，成為犯案鐵證；另外檢警根據偷拍影像的檔案資訊，發現他偷拍將近10年，被害人包含女員工、顧客等。

有不少網友懷疑徐姓老闆與「創意私房」有關聯，懷疑他將偷拍影像轉賣牟利，但檢警初步清查，並沒有發現影像外流的跡象，研判徐只有將偷拍影像「私藏」。

也有網友發文說，徐姓老闆的偷拍手段，是將針孔偽裝成刮鬍刀、塑膠盒等可以「合理」出現在廁所的物品。還有網友爆料，徐還會將偷拍到的影像「分門別類」，如果是女店員甚至會註記姓名。

據了解，由於偷拍影像數量龐大，目前可辨別出的被害人約10多人，檢警會逐一檢視並陸續通知被害人，將擴大偵辦。

此事件爆發後，該咖啡店也隨即在網路上公告「因老闆個人因素無限期停業」，但仍引起眾多網友議論紛紛。

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