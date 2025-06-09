被留言恐嚇「永遠不用接女兒」 罷團志工皮筋兒赴派出所報案

皮筋兒在臉書上PO出被網友恐嚇的留言截圖。（翻攝自皮筋兒臉書）

2025/06/09 13:10

〔記者吳昇儒／基隆報導〕網紅志工「皮筋兒」（本名鄭意馨）積極投入罷免藍委活動，卻於昨日在臉書PO文下方發現，竟有網友留言威脅「會有人找到你的女兒，然後幫你接她。你以後永遠不用接女兒放學了」。鄭女擔心家人發生意外，趕緊到派出所報案，目前由警方偵辦中。

皮筋兒昨日在臉書PO文提及「我們要罷免舔共立委，因為中國國家主席習近平已經急了」。結果下方竟然有網友留言恐嚇稱「你以後永遠不用接女兒放學」。

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皮筋兒今天上午至派出所報案留言者涉犯恐嚇罪嫌，並於受訪時指出，前基隆市政府民政處長張淵翔登入戶政系統調閱民眾個資（助罷免），自己就曾在節目中提到「基隆人要守護個資」，國民黨是否會濫用行政權，調閱罷團志工個資，查到她的住家和小孩住在哪裡，她覺得非常恐怖，罷免就是為了愛、為了後代，「我們應該要救台灣」。

皮筋兒表示，這些反對罷免的勢力就是要威脅她，讓她不敢講話，她更應該站出來，其他罷團也有志工匿名（發文）卻被肉搜。

基隆市警察局指出，派出所受理之後，初步調查發現留言帳號是假帳號，已指派科技偵查隊進行偵辦。

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