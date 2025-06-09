為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    被留言恐嚇「永遠不用接女兒」 罷團志工皮筋兒赴派出所報案

    皮筋兒在臉書上PO出被網友恐嚇的留言截圖。（翻攝自皮筋兒臉書）

    皮筋兒在臉書上PO出被網友恐嚇的留言截圖。（翻攝自皮筋兒臉書）

    2025/06/09 13:10

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕網紅志工「皮筋兒」（本名鄭意馨）積極投入罷免藍委活動，卻於昨日在臉書PO文下方發現，竟有網友留言威脅「會有人找到你的女兒，然後幫你接她。你以後永遠不用接女兒放學了」。鄭女擔心家人發生意外，趕緊到派出所報案，目前由警方偵辦中。

    皮筋兒昨日在臉書PO文提及「我們要罷免舔共立委，因為中國國家主席習近平已經急了」。結果下方竟然有網友留言恐嚇稱「你以後永遠不用接女兒放學」。

    皮筋兒今天上午至派出所報案留言者涉犯恐嚇罪嫌，並於受訪時指出，前基隆市政府民政處長張淵翔登入戶政系統調閱民眾個資（助罷免），自己就曾在節目中提到「基隆人要守護個資」，國民黨是否會濫用行政權，調閱罷團志工個資，查到她的住家和小孩住在哪裡，她覺得非常恐怖，罷免就是為了愛、為了後代，「我們應該要救台灣」。

    皮筋兒表示，這些反對罷免的勢力就是要威脅她，讓她不敢講話，她更應該站出來，其他罷團也有志工匿名（發文）卻被肉搜。

    基隆市警察局指出，派出所受理之後，初步調查發現留言帳號是假帳號，已指派科技偵查隊進行偵辦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播