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    無照騎機車經彰139線「死亡彎道」 18歲男疑壓車摔傷

    18歲男騎機車行經139線「死亡彎道」摔傷，警方到場處理。（圖由警方提供）

    18歲男騎機車行經139線「死亡彎道」摔傷，警方到場處理。（圖由警方提供）

    2025/06/09 13:11

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣139線芬園鄉路段昨天（8日）傍晚發生1起摔車事故，1名應屆畢業的某高職18歲男學生騎機車行經「死亡彎道」時，突然連人帶車衝向路旁，造成頸椎骨折、四肢受傷，所幸無生命危險，警方發現他是無照駕駛，依現場跡證懷疑其過彎疑似有壓車行為，確實肇事原因仍要釐清，不過同一地點在4年多前曾發生1起20歲男騎機車過彎衝向對向車道，慘遭大貨車輾斃事故，警方呼籲139線過彎放慢車速以策安全。

    警方調查，該名18歲青年才剛從某高職畢業，昨天傍晚無照駕駛騎乘機車行經139線「死亡彎道」時，不慎失控摔車連人帶車衝往路旁，車頭及車身受到毀損，地面留下一長條煞車刮地痕跡，造成其頸椎骨折、四肢擦挫傷，消防局據報派員趕往現場，將他包紮治療後火速送秀傳醫院治療，所幸無生命危險。

    警方現場調查，發現該輛機車是撞擊路旁鐵絲狀護網停住，所幸有護網擋住，否則傷勢恐怕將更為嚴重；其酒測值為0，確實肇事原因尚待釐清。

    4年多前1名20歲男子騎機車行經這處「死亡彎道」時，整輛車失控滑到對向車道，慘遭1輛大貨車連人帶車輾過，送醫搶救，仍因傷重不治；昨天該起事故地點與4年多前這起事故幾乎就在同一處，警方呼籲用路仍行經139線彎道時應放慢車速且切勿壓車，以策安全。

    機車撞路旁鐵絲護網受損，18歲男受傷。（圖由警方提供）

    機車撞路旁鐵絲護網受損，18歲男受傷。（圖由警方提供）

    139線彎道有一長條機車刮地痕跡。（圖由警方提供）

    139線彎道有一長條機車刮地痕跡。（圖由警方提供）

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