拔走整株孤挺花 警根據這特徵抓到偷花賊

楊翁看見鄰居門口擺放的孤挺花很漂亮，竟直接整株拔走離去，警方追查鎖定當時全身穿著迷彩服的楊翁，不到6小時將其逮捕送辦。（記者陸運鋒翻攝）

2025/06/09 12:31

〔記者陸運鋒／台北報導〕熱愛種花的楊姓老翁在台北市南港區住處附近散步時，看見劉姓鄰居門口擺放的孤挺花很漂亮，竟直接整株拔走離去，警方獲報後調閱監視器追查，鎖定當時全身穿著迷彩服的楊翁，不到6小時將其逮捕送辦，警方今公布影像並說明。

南港警分局調查，已退休的79歲楊翁當天清晨5時許外出散步，途中行經台北市南港研究院路二段巷內時，發現民宅前種植的孤挺花盆栽很漂亮，於是整株拔走想帶回家自己種，而劉姓屋主見盆栽裡的花不翼而飛，連忙向警方報案。

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據查，警方調閱周邊監視器後，鎖定身穿迷彩衣、頭戴迷彩帽的楊翁，研判可能是住在附近居民，沿途搜尋後，果然在距離事發地約1公里騎樓處發現楊翁行蹤，隨後將其帶回偵辦。

警詢時，楊翁辯稱自己喜好種花，因為看到花朵盛開很美，才會將花帶回家種植觀賞，警詢後依竊盜罪嫌將楊翁送辦。警方呼籲，民眾切勿因一時好奇或貪念而觸法，任何竊盜行為都將面臨法律制裁。

楊翁當天清晨外出散步時，發現民宅前種植的孤挺花盆栽很漂亮，於是整株拔走想帶回家自己種。（記者陸運鋒翻攝）

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