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    高雄餐廳頂樓藏賭場 警方凌晨破門逮30男女

    高雄警方破獲藏於餐廳頂樓的職業賭場，凌晨3點多仍有20多名賭客聚賭。（民眾提供）

    高雄警方破獲藏於餐廳頂樓的職業賭場，凌晨3點多仍有20多名賭客聚賭。（民眾提供）

    2025/06/09 12:12

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市警方日前獲報，在鼓山區龍德路某家餐廳頂樓藏有職業賭場，昨（8）日凌晨3點多持搜索票前往破門攻堅，當場逮補林姓負責人、工作人員和賭客共30人，並查獲賭具和賭資14萬元等證物。

    鼓山分局龍華所指出，警方接獲情資稱於深夜時段某餐廳卻仍有人車頻繁進出，經多日蒐證後，鼓山分局與保安警察大隊特勤中隊於8日凌晨3時展開攻堅行動，趁賭客賭得渾然忘我之際，攻堅破門，驚見現場除有電動麻將桌、撲克牌、天九牌等賭具，更配備高級電動按摩椅、免費酒水提供賭客休息使用，甚至有賭客攜帶自家毛小孩入場。

    警方當場逮捕賭場林姓負責人（32歲）、負責把風的鄭男（20歲）、郭姓員工（24歲）及27名賭客，並查扣賭資14萬元、天九牌、押寶盒、骰子顆及撲克牌、麻將等賭具。全案警詢後將林姓負責人等3名工作人員依刑法賭博罪移送高雄地檢署偵辦，另27名賭客依違反社會秩序維護法依法裁處。

    辣妹賭客抱毛小孩到賭場賭博被逮。（民眾提供）

    辣妹賭客抱毛小孩到賭場賭博被逮。（民眾提供）

    警方於賭場查獲大量籌碼。（民眾提供）

    警方於賭場查獲大量籌碼。（民眾提供）

    警方查扣天九牌、押寶盒、骰子顆及撲克牌、麻將等賭具。（民眾提供）

    警方查扣天九牌、押寶盒、骰子顆及撲克牌、麻將等賭具。（民眾提供）

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