補教狼師猥褻少女還偷拍 判賠130萬

新北市1家補習班范姓老闆兼老師強行撫摸1名少女下體，還企圖拍她如廁畫面，法院審理後判他賠償130萬元。（情境照）

2025/06/09 11:53

〔記者王定傳／新北報導〕1家補習班范姓老闆兼老師，從2022年起至2023年間，竟持相機偷拍3名女學童如廁畫面，去年1月甚至強行撫摸另1名少女下體，還企圖偷拍她如廁畫面。刑事部分，一審法院去年依違反兒少性剝削防制條例、刑法對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判處范男9年2月徒刑；其中，遭猥褻的少女與家長提訴求償，新北地院審理後判決范男賠償合計130萬元。

檢警調查，開設補習班並負責招生、授課等業務的范男，自2022年起至2023年10月，偷拍3名女學童如廁裸露下體畫面；另又於去年1月，在補習班內不顧另1名少女以腳推開方式表示拒絕，強行撫摸她的下體，還企圖偷拍她如廁畫面未遂。

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一審合議庭斥責范男明知被害人年紀幼小，竟為逞一己性慾，利用開設補習班之便，拍攝被害人如廁畫面，甚至還對少女伸出狼爪猥褻，造成少女身心遭受重創，嚴重影響被害人的人格及身心健全發展，犯後又否認強制猥褻犯行，加上被害人家屬均不願與被告和解，未能得到被害人家屬諒解，判刑9年2月。

遭猥褻的被害者與家長求償130萬元，范男坦認有摸少女下體及偷拍，卻說少女當時沒有用腳踢他表示反抗，偷拍部分也沒有成功，他還認為對方請求金額過高，請求酌減；法官判定范男所為侵害少女的身體權、隱私權、性自主權，造成少女身心重創，同時也侵害少女父母基於父母子女關係的身分法益，判他賠償少女70萬、少女父母60萬，合計130萬元。

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