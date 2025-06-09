按摩女拒「肉償」竟遭鋼製條狀物凌虐 惡狼還噁稱「讓我爽一下就走」

台中市陳姓鐵工找個人按摩室負責人小玉按摩，提議幫她處理牆壁防水工程要求「內償」被拒，竟用鋼條凌虐並強行性侵，最高法院依攜帶兇器強制性交而凌虐罪重判9年8月定讞，須入獄，陳男另被竊盜罪判刑3月確定，可易科罰金。（資料照）

2025/06/09 12:38

〔記者楊國文／台北報導〕台中市陳姓鐵工找個人按摩室負責人小玉按摩，提議幫她處理牆壁防水工程，要求小玉「內償」被拒，不料，陳男卻持水果刀威脅，她為貞操和陳男扭打，慘遭對方毆傷且勒昏，陳男不僅性侵她，噁稱「讓我爽一下就走」，還持鋼製條狀物插她下體加以凌虐，審理時卻全盤否認犯行，最高法院依攜帶兇器強制性交而凌虐罪重判9年8月定讞須入獄，陳另被竊盜罪判刑3月確定，可易科罰金。

檢警調查，陳男於2023年8月在網路論壇認識經營個人按麼工作室的小玉。2024年3月14日晚間7時，陳男傳訊息給小玉指可為她施作牆面防水工程，但稱「8000，不需付現金，用做愛給，防水一次包到好」，即代價是性交1次，但她未同意。

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當晚，陳男和小玉相約見面，她載陳男到其個人工作室兼住處，陳男持捲尺丈量小玉住處牆壁尺寸，稱包括油漆材料費在內，整個牆壁防水工程要價1萬元，小玉同意，但拒絕陪睡來換，陳男不悅，兩人發生口角。

不料，陳男竟毆打小玉右臉，並拉扯她的頭髮，並持水果刀威脅小玉，小玉害怕遭十果刀刺傷，情急之下出手抓住刀刃將它折斷，她的手因此受到重傷。

陳男見狀，又持毛巾與右手肘勒住小玉頸部，使她失去意識，陳男竟以30公分長的鋼製條狀物插入她下體性侵，造成她傷痕累累，接著性侵小玉，還一邊喊叫「讓我爽一下就走」。陳男性侵完畢後，還擦拭地板血跡滅證、收好作案工具丟棄附近排水溝，變裝徒步離開。

小玉報警，並因全身多處傷勢、下體也有撕裂傷，被緊急送醫。警方事後將陳男逮捕，並撈獲陳男作案工具等物。

台中地院審理時，陳男否認犯行，辯稱是小玉自願與他發生關係。

法官認為，從小玉下體深處、外陰部等處都驗出陳男的DNA，且她的頭、頸、手部等多處傷勢等證據，都和小玉指控遭陳男性侵、毆打的事證一致，加上小玉並因被性侵害衍生不輕的恐慌等身心受創狀況，陳男性侵害屬實，依攜帶兇器強制性交而凌虐罪，判刑9年8月，竊盜罪則判刑3月，可易科罰金。

陳男上訴二審，仍否認犯行，台中高分院不採信其辯詞，判決駁回，竊盜罪部份已判決確定，攜帶兇器強制性交而凌虐罪可上訴。

陳男不服二審判決，上訴最高法院。最高法院認定台中高分院判決並無違背法令之處，判陳男敗訴定讞，應入獄服刑。

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