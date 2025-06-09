銀樓成共諜案在台小金庫 負責人被起訴求刑4年

橋頭地檢署偵辦國家安全法等案，查出相關資金均透在台銀樓非法辦理國內外匯兌業務，依法起訴銀樓業者。 （資料照）

2025/06/09 11:31

〔記者蔡清華／高雄報導〕位於高雄市左營軍區附近的金足山銀樓，多年來成共諜在台發展組織，地下匯兌交易的小金庫，不法所得逾600萬台幣，許姓負責人被橋頭地檢署依銀行法偵結起訴，他先前已因違反銀行法案件，被判處1年9月，緩刑5年，之後後仍持續犯案，顯見被告漠視法治，惡行非輕，建請法院從重量刑4年徒刑。

橋頭地檢署主任檢察官蘇恒毅、檢察官莊承頻，指揮國防部政治作戰局、調查局國家安全維護工作站、高雄市調查處，偵辦黃姓兄妹檔及賴姓等6名現役軍人涉犯國家安全法等案，查出相關資金均透過金足山銀樓非法辦理國內外匯兌業務。

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檢方查出，許為金足山寶鑽銀樓負責人，2021年3月19日起2023年10月23日止，透過指定銀行帳戶或於銀樓當面收受新臺幣現金後，再將折算匯率後之人民幣款項匯至委託人指定之中國地區帳戶，或反向操作，自中國收受人民幣後匯新臺幣至國內帳戶，非法交易對象多達10餘人，不法所得逾600萬元。

許涉犯銀行法第125條第1項前段之非法辦理國內外匯兌業務罪，爰依銀行法第125條第1項起訴，具體求刑有期徒刑4年。

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