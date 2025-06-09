又是高齡肇事！嬤騎電輔車撞機車後肇逃 還會製造斷點

阿嬤騎電輔車撞機車後倒車離開。（民眾提供）

2025/06/09 11:22

〔記者湯世名／彰化報導〕近來高齡者駕車肇事頻傳，1名阿嬤騎乘電動輔助車行經彰化市實踐路時，電輔車突然失控撞倒路旁機車，阿嬤火速倒車後催油門離開，警方受理車主報案調閱監視器，發現阿嬤肇事後騎車鑽大街走小巷，還一度躲起來，最後再繞到巷內即不見蹤影，車主搖頭苦笑「還會製造斷點」；警方已根據車主提供訊息展開釐清。

機車被撞倒的車主今天（9日）出面指出，這位阿嬤看起來應該有7、80歲，本月2日下午3點多在實踐路撞倒他的機車後，直接繞巷子後又繞往力行路，騎到中山路後再繞到消防分隊附近躲一下，最後又繞到台化附近巷子後就不見了，這阿嬤應該是當地人，很熟悉地理環境，沿途還會製造「斷點」。這幾天阿嬤可能不敢出來，他只是希望阿嬤能出面處理機車受損的修理費用。

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他說，現在這個環境裡，開車也好、騎電動車也好，時速是否應降低、雙手緊握好把手好好騎；實踐路距離彰師大、彰師大附工很近，學生很多，這種行車狀況很令人擔憂。

警方則表示，依現行法規電動輔助代步車列為「行人輔具」，是比照行人使用範圍，只能在騎樓、人行道行駛，若違規騎在道路上，將依道路交通管理處罰條例第78條處500元罰鍰。阿嬤行為應該涉及毀損，是否有肇事逃逸之嫌，還要再行釐清。

阿嬤撞到機車後又撞到垃圾桶停住。（民眾提供）

阿嬤肇事後火速倒車加速離去。（民眾提供）

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