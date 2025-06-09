嘉市議員林煒軒助理被控PO文誹謗王美惠 一審判無罪

嘉義地方法院。（資料照）

2025/06/09 11:21

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市議員林煒軒的助理李冠霖被指控，2023年9月在網路電子佈告欄批踢踢實業坊（簡稱PTT），貼文不實指摘立委王美惠為小三、前市議員江熙哲持槍恐嚇民進黨5名議員、黃敏修出資給王美惠選議員等不實內容，嘉檢依散布文字誹謗罪嫌起訴，嘉義地方法院近日審結，判決李冠霖無罪，全案可上訴。

李冠霖庭訊時坦承貼文，然而否認有加重誹謗犯行，辯稱這些內容都有經過查證；李冠霖辯護人稱，文章內容是嘉義地方人士眾所皆知的事情，被告有相當理由確信文章內容為真實，且對象是嘉義政壇有影響力政治人物，都是可受公評之事，屬於高價值政治性言論，應受到更高程度保障，不應予以處罰。

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判決書指出，誹謗罪構成要件以行為人基於毀損他人名譽之故意而為指摘、傳述，且所指摘傳述事項，客觀上足以毀損他人名譽的結果，而是否足以毀損他人名譽，應從一般社會客觀標準加以判斷，非以當事人主觀感受為認定標準。

判決書指出，李所貼的文章主旨表露黃敏修、江熙哲、王美惠的從政經過與背景，以及江熙哲有持槍恐嚇介入議長選舉等事項，所涉與政治公共事務相關，屬可受公評之事，非僅涉個人私德。

判決書提到，李所指摘的江熙哲、王美惠、黃敏修等內容，有2020年PTT論壇帳號「小商人」對所有議員候選人背景介紹，以及台南高分院91年度上訴字第700號判決文，加上林煒軒、民進黨嘉義市黨部前主委陳英華作證，及市議員黃露慧2022年文宣品等基礎，難以認為李冠霖言論是憑空杜撰及故意捏造虛偽事實，在無具體反證下，應推定是基於善意保護合法的利益所為適當評論，基於無罪推定原則，判決無罪。

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