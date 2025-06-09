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    台中台灣大道2車逆向驚魂！一堆車燈迎面來 6旬翁慌稱「高雄來的」

    圖中兩輛轎車誤闖逆向快車道，險象環生。（警方提供）

    圖中兩輛轎車誤闖逆向快車道，險象環生。（警方提供）

    2025/06/09 11:01

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市西區台灣大道與忠明南路口交通流量大，上週五晚間下班尖峰時，驚見兩輛轎車誤闖逆向車道，只見一堆車燈迎面而來，險釀重大事故，所幸員警迅速介入，奮勇站上快車道揮手示警，冒險疏導洶湧車流，成功化解危機，避免一場嚴重的連環車禍。

    事發在當晚7時5分，第一分局公益所警員司皓中正在該路口執行守望勤務，直擊一輛由忠明南路欲左轉進入台灣大道的轎車，未依導引線行駛，眼看就要衝進東向快車道的最內側車道，與迎面而來的車潮對撞，緊接著，一輛銀色轎車緊隨其後，也一同卡在路口，兩車皆受困於車潮中，場面驚險。

    此時只見第一輛誤闖轎車的駕駛吳姓老翁（67歲），滿臉慌張直呼「我高雄來的，不熟路況！」眼見車輛欲倒退改正路線，但綠燈剛亮、車潮洶湧而來，兩車瞬間動彈不得，幾乎陷入連環撞的危機。

    司員見狀毫不猶豫，快步站上快車道揮手示警，疏導來車減速，並指揮兩輛車安全退出逆向路線，成功化解一場驚魂記，未釀成事故，現場民眾驚呼連連，直誇警員機警勇敢。

    第一分局長尤啟南呼籲，駕駛進入外縣市應提前熟悉路況，嚴格遵守交通標線與號誌，切勿因不熟路線而違規逆行，否則極易引發重大車禍，如遇路況不明，可尋求警方協助或使用導航，避免危險駕駛行為。

    吳姓老翁滿臉慌張直呼，「我高雄來的，不熟路況！」（警方提供）

    吳姓老翁滿臉慌張直呼，「我高雄來的，不熟路況！」（警方提供）

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