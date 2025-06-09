名醫陳泰昌涉摸胸、摸腿性騷 女病患控亞大醫院護短

女病患指控亞大醫院婦科主任陳泰昌涉嫌性騷，並質疑院方護短。（記者陳建志攝）

2025/06/09 11:05

〔記者陳建志／台中報導〕亞洲大學附屬醫院婦科主任陳泰昌，行醫超過30年，去年被一名30多歲女病患投訴，看診時被他摸胸、摸大腿涉嫌性騷，不過向醫院投訴，院方態度消極，後來又向台中市政府申訴，市府調查後今年4月認定性騷擾成立，不過醫院卻沒有懲處，讓他繼續看診，讓申訴人無法接受，擔心其他患者受害。

這名住在南投的女病患指控，前年9月因經血量減少到台中亞大醫院找婦科主任陳泰昌看診，去年4月2日，進入診間時，護理師剛好離開，只剩陳泰昌一人，向陳反應吃藥後感到不適，這時陳突然靠近問她：「你胸部會漲嗎？」接著伸出手，以手背碰觸她的胸部，讓她感到不舒服，幸好護理師重返診間陳才收手。

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女病患表示，去年4月30日，回診時再次反應吃藥會頭痛，陳泰昌安撫她是正常現象，堅持要她繼續服藥，接著問：「皮膚會不會乾？」並要她脫下口罩，來回觸摸她的臉頰、手臂，甚至從她的腳踝往上摸到大腿，讓她感到不舒服。陳接著又詢問她：「做那件事夠不夠滋潤？需不需要潤滑？」讓她覺得很唐突，陳卻解釋是要看可不可以調生理期。

女病患表示，後來拿著驗血報告，到另外二家醫院就診，另外二位醫師都說驗血報告沒問題，經血量減少是子宮受寒，吃補品就能改善，陳泰昌卻開抑制荷爾蒙的藥物給她，質疑根本亂開藥。

女病患因覺得不舒服，去年5月打電話向醫院投訴，質疑被摸胸、摸腿已達到性猥褻程度，院方卻說是正常流程，針對性騷細節避重就輕，偏袒陳泰昌，因此向警方報案，提出性騷擾申訴，同時找議員陳情，今年4月市府調查報告出爐，認定申訴內容均屬實，陳未確實履行告知義務，已違反《醫療法》規定，認定性騷擾事件成立。女病患不滿醫院至今都未懲處陳，還讓他照常看診。

亞大醫院表示，該案日前經台中市社會局裁決後，陳泰昌醫師已依規定提出訴願，目前正由承辦單位受理中。院方靜候最終審議結果，若最後調查屬實，將依情節嚴重程度，召開人評會議討論懲處。

院方強調，十分重視民眾投訴案件，去年5月初接獲來電申訴，立即安排女性員工聯繫，並關切了解過程，5月底再邀當事人到院，經詳實紀錄後，全案全程均依規定辦理。針對當事人對於處置過程感受不佳，將會持續加強內部同仁教育訓練及提升溝通技巧，避免類似誤解情事再次發生。

女病患指控亞大醫院婦科主任陳泰昌涉嫌性騷，並質疑院方護短。（記者陳建志翻攝）

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