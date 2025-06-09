網傳台中校園性侵遭吃案！校方指謠言 警方追查帳號使用人

民眾在Threads上po文，警方及學校皆證實是謠言，警方將追查該帳號，依法偵辦。（擷取自網路）

2025/06/09 10:48

〔記者歐素美／台中報導〕有民眾透過網路貼文指稱台中山區某一間國中小學學生遭醉漢性侵，派出所卻打算吃案，被影射的台中市梨山國中小學校長洪永明今天表示，這是謠言，並無此事，已向教育局通報校安事件；和平警分局也表示，貼文非事實，並指出，該帳號疑為詐騙帳號，將追查該帳號的使用人，並依法偵辦。

Threads帳號「sayun_0907」po文指稱，「山區某一間國中小，昨日傳出學生被村莊醉漢性侵！！但山區派出所打算隱瞞吃案～將由地檢署和社會局介入偵辦，本案件目前無任何進展，村莊長輩瘋傳」！

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針對這項傳聞，和平警分局今天表示為「子虛烏有」，根本是謠言。由於這個帳號之前也曾發出不實訊息，和平警分局調查發現，Threads帳號「sayun_0907」於今年5月30日才設立，其在IG與Threads上共張貼兩則文章，內容均為應徵遠端工作，並涉及販售茶葉，疑似以招募工作為名詐騙帳戶的手法，提醒民眾應提高警覺。

警方指出，該帳號自稱原帳號遭盜用，新帳號為重建。其文章中提及「吉娃斯茶園」，但經實際查證後，並沒有以「吉娃斯茶園」之名登記的茶園。該帳號所使用的照片亦有疑似「盜圖」、「非本人照片」情形，虛偽性極高。而且警方曾就該帳號張貼的文章留言澄清，均遭該帳號刪除，未允許公開討論。為防範類似詐騙情事擴散，特別在民眾回應轉載「sayun_0907」貼文下方留言，提醒鄉親注意。

被影射的梨山國中小學校長洪永明今天也表示，這是謠言，學校學生的情況校方都有掌握，經清查並未發生這種事情，校方已向教育局通報校安事件。

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