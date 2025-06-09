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    驚悚！台中狠心爸媽浴缸溺死男嬰棄屍古井 一審分判6年5月、11年2月

    台中市謝姓男子和柯姓女友，前年5月在租屋處生下男嬰後，謝男將男嬰溺斃後並棄屍在屋後古井，今天法院分別判處6年5月、11年2月徒刑。（資料照）

    台中市謝姓男子和柯姓女友，前年5月在租屋處生下男嬰後，謝男將男嬰溺斃後並棄屍在屋後古井，今天法院分別判處6年5月、11年2月徒刑。（資料照）

    2025/06/09 10:23

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市石岡區去年驚傳古井嬰屍案，檢警調查發現，謝姓男子和柯姓女友（均31歲）2023年5月產下男嬰後，因柯女不想要小孩，謝男當天親手在浴缸將兒子溺斃後，帶回租屋處棄屍在屋後的古井中，謝男後因良心不安向警方自首全案才曝光，兩人依殺人罪、棄屍罪起訴，台中地院審理後，今天進行宣判，謝男殺人罪判6年2月、棄屍罪判7月，合併執行6年5月；柯女則是殺人罪判10年8月、棄屍罪8月，合併執行11年2月。

    檢警調查，謝男和柯女大學期間就是情侶，柯女並在大學就曾3度懷孕又墮胎， 2022年10月柯女又發現懷孕，原打算引產，但拖到胎兒13週無法以藥物處理，最後未採取醫療手段，柯女挺著孕肚上班，直到2023年5月26日上班途中發現肚子痛回到東勢租屋處，並通知謝男到場。

    兩人未打119叫救護車也未到醫院，當晚9點由謝男接生在浴室產下男嬰，因柯女表達不願留下孩子，謝男將浴缸注滿水後親手將剛出生的兒子溺斃，之後用毛巾包裹帶回石岡租屋處，裝進塑膠袋後丟進屋後的古井棄屍。

    謝男犯案後良心不安，2024年1月前往警局報案自首，全案才曝光，警方打開古井蓋子打撈，果然撈到一袋已成白骨的嬰屍，檢方依殺人與棄屍罪將兩人起訴。

    謝男在台中地院審理時坦承犯行，強調「知道錯了，願意承擔」希望法官能輕判；柯女也表示「再給一次機會，不會再做同樣的事」，強調是因無勇氣面對家人才導致悲劇發生。

    檢方認為，謝男犯案後態度良好，求刑殺人罪6年半至8年、棄屍罪10月，建請合併執行7年2月至8年8月；柯女部分，則認為3度翻供、犯後態度不佳，且自私、不負責任、殘忍，殺人罪求處10年至12年、棄屍罪求處2年，合併執行12年4月至12年10月。

    台中地院法官今天宣判，謝男殺人罪判6年2月、棄屍罪判7月，應執行6年5月；柯女則是殺人罪判10年8月、棄屍罪8月，合併執行11年2月，可上訴。

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