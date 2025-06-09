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    桃消聯合工廠火災搶救演練 消防機器人、救災資訊平台車上陣

    桃市府消防局第一大隊三民分隊9日舉辦火災搶救演練，模擬工廠作業區突發火警情境，並導入消防機器人、救災資訊平台車等高科技救災設備。（三民分隊提供）

    桃市府消防局第一大隊三民分隊9日舉辦火災搶救演練，模擬工廠作業區突發火警情境，並導入消防機器人、救災資訊平台車等高科技救災設備。（三民分隊提供）

    2025/06/09 10:27

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府消防局第一大隊三民分隊今（9）日於驊紘實業股份有限公司舉辦火災搶救演練，模擬工廠作業區突發火警情境，由廠區員工與消防人員共同參與，實地操演災害應變流程及跨單位協調機制，以強化實戰經驗與整體應變效能。

    三民分隊表示，演練情境設定為工廠貼合機設備突發故障，導致機器過熱引發火災，火勢迅速延燒至倉儲區，大量布料助燃並產生濃煙，增加搶救難度，面對突發災情，員工立即啟動自衛消防編組，操作滅火設備嘗試滅火，並迅速向119報案，消防人員到場後，確認現場仍有2人受困火場，立即展開火場搜索與人命救援，同時實施滅火行動。

    三民分隊表示，此次演練亦導入多項高科技救災設備，包括可由遠端操作的消防機器人，具備穿越高溫與濃煙環境能力，負責進入高風險區域執行偵檢與高流量射水滅火任務，以及目前桃園市唯一的救災資訊平台車，車輛採上掀式歐翼設計，配備3面大型螢幕，結合360度環場影像與消防局救災APP，可即時顯示現場圖資並支援指揮調度，協助消防局大隊幕僚掌握完整災情資訊。

    三民分隊分隊長黃柏豪表示，透過此次與企業聯合進行的兵棋推演，除可提升廠區員工於災害發生時的應變與逃生能力，也讓消防人員更熟悉廠區動線、危險物品儲存位置及其特性，進一步強化災前預防、災中應變、災後復原3大面向，建立全方位的災害防護體系。

    桃市府消防局第一大隊三民分隊9日舉辦火災搶救演練，模擬工廠作業區突發火警情境，並導入消防機器人、救災資訊平台車等高科技救災設備。（三民分隊提供）

    桃市府消防局第一大隊三民分隊9日舉辦火災搶救演練，模擬工廠作業區突發火警情境，並導入消防機器人、救災資訊平台車等高科技救災設備。（三民分隊提供）

    桃市府消防局第一大隊三民分隊9日舉辦火災搶救演練，模擬工廠作業區突發火警情境。（三民分隊提供）

    桃市府消防局第一大隊三民分隊9日舉辦火災搶救演練，模擬工廠作業區突發火警情境。（三民分隊提供）

    桃市府消防局第一大隊三民分隊9日舉辦火災搶救演練，模擬工廠作業區突發火警情境。（三民分隊提供）

    桃市府消防局第一大隊三民分隊9日舉辦火災搶救演練，模擬工廠作業區突發火警情境。（三民分隊提供）

    桃市府消防局第一大隊三民分隊9日舉辦火災搶救演練，模擬工廠作業區突發火警情境。（三民分隊提供）

    桃市府消防局第一大隊三民分隊9日舉辦火災搶救演練，模擬工廠作業區突發火警情境。（三民分隊提供）

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