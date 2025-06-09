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    首頁　>　社會

    結伴花蓮遊遭推入海溺斃 警逮捕26歲涉嫌男子

    花蓮縣吉安鄉化仁海堤昨疑似發生一起推女子入海的殺人案件，警方拘提涉嫌的呂姓男子。（圖由民眾提供）

    花蓮縣吉安鄉化仁海堤昨疑似發生一起推女子入海的殺人案件，警方拘提涉嫌的呂姓男子。（圖由民眾提供）

    2025/06/09 09:47

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市太平洋公園海岸邊昨天下午4點多發現1具女性浮屍，警方在發現地點南方約1公里多的吉安化仁海堤發現女子的手機等遺物，原本以為是意外落水或者輕生，檢警調閱監視器發現女子與1名男子同行到海堤，不明原因發生肢體衝突遭男子毆打，並把女子推入海中，被害女子從化仁海堤落海後，隨著海水往北飄，在太平洋公園被發現，警方今天凌晨拘提涉嫌的呂姓男子，並帶回接應的姜姓男子，目前釐清案情當中。

    初步了解，33歲林姓女子與26歲呂姓男子從外縣市到花蓮旅遊，昨天下午近2點，2人與43歲姜姓男子開車到吉安的化仁海堤，卻不明原因發生肢體衝突，呂男在海岸邊動手毆打林女，並把林女頭壓在沙灘上許久，接著呂男把林姓女子拖下沙灘，把女子往海裡推，女子疑似遭溺斃後，呂男搭乘姜男車輛2人離開現場；林女屍體被發現後，警方調閱沿岸監視器，發現呂、姜2人的車輛及女子呂男同行的畫面，認為2男涉嫌重大。

    警方今天凌晨4點多在花蓮1間汽車旅館把涉嫌人拘提到案，初步懷疑呂男涉嫌動手把被害女子推入海中涉嫌殺人，詳細案情跟動機，警方還在釐清當中。

    花蓮縣吉安鄉化仁海堤昨疑似發生一起推女子入海的殺人案件，警方拘提涉嫌的呂姓男子。（圖由民眾提供）

    花蓮縣吉安鄉化仁海堤昨疑似發生一起推女子入海的殺人案件，警方拘提涉嫌的呂姓男子。（圖由民眾提供）

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