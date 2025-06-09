孕婦羊水破急求診卻遇塞車 台南警開道護送速就醫

台南市五分局員警駕車開道護送妻子羊水破的新手夫妻到奇美醫院就醫。（圖：警方提供）

2025/06/09 09:24

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市1對年僅30歲的新手夫妻，因妻子有羊水破的徵兆，昨（8日）下午5時許駕車趕往永康奇美醫院途中遇上嚴重塞車，這位妻子冷靜請丈夫把車停在市警五分局對面並打電話求助，五分局和緯派出所員警即時援手、駕警車在前鳴警笛開道，協助孕婦在黃金時間內抵達醫院，化解緊急的生產危機。

據了解，這對夫妻平日住在台南安平區，8日下午孕婦突然出現羊水破的徵兆，丈夫立即駕車前往永康奇美醫院，但沿途交通壅塞、車子行進緩慢，讓夫妻倆相當焦急。在行經市警五分局和緯派出所附近時，孕婦冷靜指示丈夫將車輛暫停路邊，並撥打電話到五分局勤務指揮中心請求協助。

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和緯所員警鍾秉澍、林崇達接獲分局勤務中心通報後，即駕駛巡邏車在分局對面找到這對焦急的夫妻，確認前往永康奇美醫院後，警車在前方鳴笛開道，引導該夫妻車輛迅速通過壅塞路段，原本需時約20分鐘的路程，最終僅花費5分鐘就安全抵達奇美醫院急診室，爭取到寶貴的就醫時效。

南市警五分局長洪宏榮表示，民眾如遇到緊急醫療情況，應冷靜處理、理性求助，警方會秉持「為民服務」的精神，盡力提供協助，確保市民生命安全；同時也肯定員警當下冷靜應對與快速行動，讓這對夫妻不致因塞車延誤就醫時機。

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