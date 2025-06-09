爆胎車輪飛走砸傷人 法院：酒駕非肇事致傷撤銷罰鍰、吊照處分

國道示意圖。（圖擷自網路1968）

2025/06/09 08:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣一位司機開聯結半拖車上國道3號，途中爆胎車輪飛到對向車道，砸中轎車造成謝姓女駕駛受傷，邱男酒測值達每公升0.2毫克，警方裁處罰鍰3.3萬元、吊扣駕照4年，邱男不服提行政訴訟請求撤銷處分。台中高等行政法院法官認為，邱男固有酒後駕車違規，但與謝女受傷，不具有相當因果關係，判決撤銷原處分。

判決書指出，邱姓聯結半拖車司機去年7月下旬上午8時多，駕駛營業聯結半拖車，行經國道3號北向250.8公里處，車輪爆胎、彈飛至對向車道，撞擊對向車道中行進的車輛，致謝姓女駕駛受傷，經員警到場、實施呼氣酒精濃度檢測後，發現邱男酒測值達0.2毫克/公升，認為邱男已構成「汽車駕駛人酒精濃度超過規定標準肇事致人受傷」之違規，當場製單舉發。

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南投監理站認舉發無誤，依道路交通管理處罰條例第35條第1項第1款…等規定，裁處罰鍰新台幣3萬3000元、吊扣汽車駕駛執照4年，並應參加道路交通安全講習。

邱男不服提行政訴訟，強調雖有酒後駕車，但南投地檢署檢察官已不起訴處分。南投監理站未參酌公危不起訴處分的意見，亦未調查他酒駕與交通事故發生間是否具有關聯性，直接以「因而肇事致人受傷」為由裁罰當事人，應有違誤，請求原處分撤銷。

台中高等行政法院地方行政訴訟庭法官認為，調取檢方偵查卷，卷內事證亦無從認定邱男駕駛車輛肇事致人受傷，與其呼氣酒精濃度超過規定標準間具有相當因果關係，自不符合處罰條例第35條第1項第1款中段規定「因而肇事致人受傷」之情形。

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