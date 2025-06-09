離譜！台中替代役男摸魚213小時 還查電話騷擾年輕女子

台中市謝姓男子在太平區公所調解會服役時，擅離職役累計213小時，還私自查詢年輕女子電話騷擾，台中地院判處40日拘役、3月徒刑。（記者陳建志攝）

2025/06/09 07:07

〔記者陳建志／台中報導〕台中謝姓男子去年在太平區公所調解委員會服替代役，卻從5月到8月擅離職役達213小時，且在去年7月服勤時接到一名女子詢問電話後，想認識該名女子，私自查出女子手機後加入「微信」連絡人傳訊息騷擾，女子報警後送辦，台中地院審理後，依違反替代役實施條例判處拘役40日，違反個人資料保護法處有期徒刑3月，均緩刑2年。

檢察官起訴指出，19歲已婚的謝男已有1名小孩，並在太平區公所調解委員會擔任替代役，從2024年5月14日至8月12日，擅離職役時間累計213小時。

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且去年7月9日在調解委員會服勤時，一名女子用行動電話打到太平區公所調解委員會詢問調解事實，謝男接聽後回應，結束後想認識該名女子，竟透過太平區公所調解委員會電話系統，查得女子行動電話門號，再以該行動門號加入其通訊軟體「微信」連絡人後，持續發送文字訊息給女子，該名女子不堪其擾，報警偵辦，全案才爆發。

謝男在台中地院審理時坦承擅離職役213小時，並且私自查詢女子手機號碼後聯絡，且已經與女子以10萬元達成和解，法官依違反替代役實施條例判處拘役40日，違反個人資料保護法處有期徒刑3月，均緩刑2年，可上訴。

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