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    首頁　>　社會

    外籍移工在女性友人前跳水 消失在後龍溪消坡塊水域

    苗栗縣政府消防局苗栗分隊，會同苗栗縣山城救援協會人員漏夜搜尋溺水的移工未果。（苗栗縣山城救援協會提供）

    苗栗縣政府消防局苗栗分隊，會同苗栗縣山城救援協會人員漏夜搜尋溺水的移工未果。（苗栗縣山城救援協會提供）

    2025/06/09 06:31

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕一群外籍移工昨天（8日）傍晚結伴到苗栗縣後龍溪烤肉、玩水，一名男外籍移工在女性友人前跳水，未料被強勁水流帶進消波塊裡消失在眼前，生死未卜；苗栗縣政府消防局據報會同苗栗縣山城救援協會人員漏夜搜尋，因天色昏暗及溪水湍急，搜尋未果，待今（9日）上午再集結繼續搜尋。

    苗栗警分局據報有溺水事件後，立即通報苗栗縣政府消防局苗栗分隊，並通報苗栗縣山城救援協會人員支援搜尋，10多位搜救人員在外籍移工烤肉的岸邊搜尋，但因天色昏暗及後龍溪水湍急，不利夜間搜救，將待今天一早再動員人員搜救。

    據警方初步調查，一群男女外籍移工，昨傍晚前往後龍溪苗栗市段烤肉玩水，其中一名男移工在女性同伴前跳水，未料，後龍溪水湍急，周邊都是消波塊，瞬間被強勁水流捲進消波塊中，下落不明，移工們趕緊報警求救，生死未卜。

    苗栗縣後龍溪水湍急，不利夜間搜尋。（苗栗縣山城救援協會提供）

    苗栗縣後龍溪水湍急，不利夜間搜尋。（苗栗縣山城救援協會提供）

    一群外籍移工昨（8）日傍晚結伴到苗栗縣後龍溪烤肉玩水，岸邊遺留烤肉物品。（苗栗縣山城救援協會提供）

    一群外籍移工昨（8）日傍晚結伴到苗栗縣後龍溪烤肉玩水，岸邊遺留烤肉物品。（苗栗縣山城救援協會提供）

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