女年幼遭猥褻性侵忍10餘年揭發 獸父不認罪遭3鐵證打臉

一名陳姓男子被控對十餘歲的女兒摸胸猥褻甚至性侵未遂，台南地院以5罪合併判他9年6月有期徒刑。（情境照）

2025/06/09 00:07

〔記者王俊忠／台南報導〕1名陳姓男子與妻子、10餘歲的女兒同住時，涉趁機在家摸女兒胸、拉女兒手摸他生殖器還自拍影片；一回他想性侵女兒，因不舉而未遂。受害女於10餘年後提告，雖陳否認獸行，但台南地院調查陳男給妻子的書信說自己是不可原諒的變態等坦認文句證據，認定犯嫌屬實，依性侵未遂、強制猥褻等5罪合併判他9年6月徒刑，還可上訴。

判決指出，從2011年7月到2012年5月間某日上午，陳男在與妻子、女兒住處，於年幼女兒房間、見女兒熟睡，他掀開女兒衣服摸胸，接著脫去女兒褲子與內褲欲性侵，因一時無法勃起，加上女兒驚醒大哭、掙扎反抗，陳男才未得逞。

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在上述同期間的不同時間，陳男1次藉討論課業、檢查乳房等名義違反女兒意願摸胸；1次藉與女兒玩鬧、搔癢脫去女兒褲子並摸胸、腰部；1次利用女兒熟睡時，拉女兒的手摸他的生殖器；2012年5月到8月間，陳男故伎重施拉女兒的手摸其生殖器，這次還拿手機錄下女兒手摸生殖器的影片。後來，受害女借父親的手機玩、赫然發現這變態影片，當時幼女考量母親生病、選擇先隱忍，10餘年後決定提告、讓獸父接受法律制裁。

對此，陳男否認被控訴的犯行、強調從來沒有做這樣的事。

法官調查表示，2014年間，陳男多次寫信給妻子，信中提到某次玩鬧碰觸她（指女兒）已發育的身體、心裡惡魔開始發芽，知道往前走是不能碰的地雷區，但心裡有種變態想法、想試會不會踩到地雷，我是不可原諒的變態，如果可以挽回，真心願做任何事、下跪，讓你和女兒當眾公開其罪行、坐牢。

法官認為，若非陳男有做過摸女兒胸、私密處的行為，不可能憑空寫出與女兒陳述遭他猥褻情節相符的書信；在2023年7月，陳男辦理與女兒終止關係當日，陳妻質問丈夫是否對不起女兒？陳男向女兒說對不起時，陳妻也打丈夫兩巴掌，當時陳男沒有任何辯解、一再對妻小表達歉意，可證明確有上述犯行。

甚至，2014年除夕，陳男女兒要求父、母親向外祖母揭露她遭父親猥褻與性侵之事，陳妻與女兒即搬離與陳男同住的住處，陳男的父母與親人還曾前往陳妻與陳妻母親處，向兩人下跪道歉，並請陳妻不要控告丈夫，會要陳男去看心理醫師。法官說，若陳男沒做這嚴重的錯事，陳男長輩豈有向陳妻與陳妻母親下跪道歉、求得原諒之理，陳男5罪犯行可以認定。

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