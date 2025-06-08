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    首頁　>　社會

    南投77歲翁駕車自撞路樹受困 消防隊緊急救援

    南投縣消防人員以破壞器材破壞小貨車車門，將受困車內蘇姓老翁救出。（南投縣消防局提供）

    南投縣消防人員以破壞器材破壞小貨車車門，將受困車內蘇姓老翁救出。（南投縣消防局提供）

    2025/06/08 21:27

    〔記者張協昇／南投報導〕南投77歲的蘇姓男子，今（8日）下午駕駛小貨車行經竹山鎮木屐寮生態園區產業道路，失控自撞路旁樹木，造成右腳脛骨骨折及右臂脫臼，且因車頭嚴重變形，受困車內動彈不得，南投縣消防局獲報，調派消防人員攜帶破壞器材前往救援，順利將蘇某救出送醫後已無大礙。

    南投縣消防局救災救護指揮中心，今下午獲報竹山鎮木屐寮生態園區產業道路，發生車輛自撞路樹車禍，且駕駛人受傷受困車內，立即調派三大隊竹山分隊救護車輛及破壞器材車輛前往救援。

    消防人員趕抵現場，發現肇事小貨車車頭嚴重變形，因車門卡死且結構壓迫駕駛艙，致77歲蘇姓駕駛受困車內動彈不得，遂以油壓撐開器、電動剪切器等破壞器材破壞車門後，將右腳脛骨骨折及右臂脫臼的蘇某救出，施予固定包紮及靜脈點滴注射等救護措施後送竹山秀傳醫院治療。

    消防人員表示，車禍肇事原因有待警方進一步調查釐清，惟近日午後常有雷陣雨，山區容易起霧視線不良，加上產業道路路幅狹小，駕駛人務必放慢速度，小心行駛。

    蘇姓老翁駕車目撞路樹，造成右腳脛骨骨折及右臂脫臼。（南投縣消防局提供）

    蘇姓老翁駕車目撞路樹，造成右腳脛骨骨折及右臂脫臼。（南投縣消防局提供）

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