高雄死亡車禍！騎士變換車道撞轎車 頭部重創不治

高雄林姓騎士變換車道，與同向轎車碰撞送醫不治。（讀者提供）

2025/06/08 21:31

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名林姓男子今騎機車行駛鳳山區五甲一路變換車道時，與同向陳姓男子駕車發生碰撞，造成林男頭部重創送醫不治，警方今晚將陳男依過失致死罪嫌送辦。

警方調查，林姓男子（69歲）騎乘重機車外出買東西，沿著鳳山區五甲一路南向北行駛變換車道時，與同向行駛陳姓男子（20歲）駕駛轎車發生碰撞，林男被撞飛後落地，頭部重創送醫不治。

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鳳山警分局成功所據報到場處理，對陳男實施酒測，確認酒測值為0，沒有酒駕情事，林男則仍待檢測，車禍肇事原因仍待釐清，將由交通大隊進一步分析。

警方勘驗車禍現場，轎車左前車身受損，機車右側車身凹陷，刮地痕約30公尺，顯見車禍當下撞擊力道猛烈，地上沒有煞車痕，陳男稱來不及煞車，就發生車禍了。

警方今晚先將陳男依過失致死罪嫌送辦，檢警將於明天相驗，釐清真相確認死因；警方呼籲民眾駕駛行車上路，應隨時注意車前狀況，以維護行車安全。

高雄林姓騎士變換車道，與同向轎車碰撞送醫不治。（讀者提供）

高雄市鳳山區五甲一路，今發生死亡車禍。（讀者提供）

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