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    首頁　>　社會

    港女來台參加妹妹畢典與家人失散 壢警靠這招找到人

    中原大學林姓香港籍22歲女畢業生的姊姊在中原商圈走失，中壢警分局普仁派出所員警即時協助找到人，讓一家人團聚。（中壢警分局提供）

    中原大學林姓香港籍22歲女畢業生的姊姊在中原商圈走失，中壢警分局普仁派出所員警即時協助找到人，讓一家人團聚。（中壢警分局提供）

    2025/06/08 20:06

    〔記者李容萍／桃園報導〕中原大學連2天辦理不同系所畢業典禮，林姓香港籍22歲女學生的家人特地來台參與，卻在典禮結束後發生家人走散的插曲，所幸中壢警分局普仁派出所員警即時協助，2小時內順利找到人，讓一家人在畢典結束後團聚。

    據了解，林姓女畢業生與家人傍晚參加畢業典禮結束後，她的姊姊因不熟悉環境而和家人走散，家人擔心她不諳在地語言，手機一時連絡不上，加上人生地不熟，於是向普仁派出所報案求助，其間父母情緒激動，無法順利表達，生怕女兒發生意外，所幸林女保持冷靜，協助警方說明狀況並提供姊姊的手機定位資訊，希望警方能協助尋回。

    普仁派出所值班員警陳怡頻受理後，立即調度巡邏警網錢冠文、朱睿騏依定位訊息找人。最終於2個小時後在中原商圈依照定位點與穿著服裝、身形特徵等資訊找到林女的姊姊，確認身分後將她帶回派出所與家人會合，讓家人放下心中的大石頭，更在派出所內相擁而泣。林家人對於台灣警方積極協助找人深表感謝，讓他們在此行感受到台灣警方的效率與熱忱，真的很謝謝警方的幫助。

    中壢警分局長林鼎泰表示，民眾外出旅遊或參加活動時，應保持警覺並注意同行家人動向，尤其在人生地不熟、語言不通的環境，更應事先約定集合地點，並運用手機定位功能掌握行蹤，確保旅途平安。

    中原大學林姓香港籍22歲女畢業生的姊姊（前右2）在中原商圈走失，中壢警分局普仁派出所員警即時協助找到人，讓一家人團聚。（中壢警分局提供）

    中原大學林姓香港籍22歲女畢業生的姊姊（前右2）在中原商圈走失，中壢警分局普仁派出所員警即時協助找到人，讓一家人團聚。（中壢警分局提供）

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