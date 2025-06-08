男為孝親從母姓卻遭親族排擠 法院准改從父姓

男為孝親從母姓「吳」，母親身故後卻遭親族排擠，法院准予改從父姓「鍾」。（記者李立法攝）

2025/06/08 19:36

〔記者李立法／屏東報導〕吳姓男子為遵從母親期望由父姓「鍾」改從母姓「吳」，吳男母親與父親相繼身故後，吳男因感受到遭母方親族的排擠，讓他心灰意冷，經與子女們討論後，全家都同意改從「鍾」姓，於是向法院提出聲請，屏東地院認為吳男變更姓氏合乎子女最佳利益，且無任何妨害交易安全的情形，准予改從父姓「鍾」。

吳男主張，他出生後即隨父姓「鍾」，2021年5月應母親期望而變更姓氏為「吳」，母親與父親相繼於2022、2023年身故後，讓他感受到母方親族對他的排擠，反而與父方親族互動頻繁，於是產生強烈認同感，經與子女們討論後，全家人都同意改從父姓「鍾」，希望法院能准予他更改姓氏。

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屏東地院認為，審酌吳男前次變更姓氏是出於孝親，非因自身人格發展、表徵自我的選擇，吳男父母身故後，吳男與父方親屬關係緊密，與母方親屬交惡關係生疏，吳男聲請變更姓氏為父姓「鍾」，應具有表徵家族意識、健全自我人格發展、避免生活及情感困擾等多重意義，合乎子女最佳利益，且無任何妨害交易安全的情形，應予准許。

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