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    花蓮大雨溪水暴漲 砂婆礑溪戲水受困7人獲救

    花蓮縣消防局第一大隊於今（8）日16時24分接獲報案，指出秀林鄉砂婆噹溪有一群遊客在戲水返程途中，因溪水突暴漲受困溪畔。（消防局提供）

    花蓮縣消防局第一大隊於今（8）日16時24分接獲報案，指出秀林鄉砂婆噹溪有一群遊客在戲水返程途中，因溪水突暴漲受困溪畔。（消防局提供）

    2025/06/08 18:58

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣消防局第一大隊於今（8）日16時24分接獲報案，指出秀林鄉砂婆噹溪有一行遊客在戲水返程途中，因溪水突暴漲受困溪畔，急需救援。消防局獲報後，立即啟動救援行動，派遣16輛車、21名救難人員火速前往現場展開救援，利用繩索將七人陸續帶到對岸，全員沒有大礙；另外，氣象署今（8）日午後，發布大雷雨即時訊息，持續時間到晚間八點，蘇花公路等山區道路須注意落石。

    消防局表示，今日午後山區天氣變化劇烈，砂婆噹溪水位瞬間上升，造成多名戲水學生一度無法順利脫困。救援人員到達現場後，迅速評估地形與水流狀況，展開繩索架設與分批接駁作業，安全協助所有受困民眾脫離險境。經過緊急搶救行動，受困人員全數平安獲救，無人受傷，救援行動於晚間順利完成，圓滿落幕。

    花蓮縣消防局呼籲，近期進入夏季戲水旺季，民眾前往溪流、山區戲水時，務必隨時留意天候變化及溪流水位，切勿於天氣不穩時進入溪谷活動，以避免突發危險情況。同時提醒，若發現溪水異常混濁、流速加快，應立即撤離至安全地點，確保自身安全。若接獲氣象署山區暴雨之溪水暴漲警示，或是看到山邊烏雲密布，請盡速離開水域。

    氣象署發布警報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（8）日花蓮縣山區有局部大雨或豪雨，花蓮、屏東地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

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