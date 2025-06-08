報廢賓士S掛C系列車牌被逮 演員「黑支」嗆警侵犯人權

藝人「黑支」陳清達（左）嗆警沒有搜索票，違法攔查。（警方提供）

2025/06/08 18:58

〔記者湯世名／彰化報導〕電視劇《台灣龍捲風》的演員「黑支」陳清達，今天（8日）由妻子開賓士S350搭載行經彰化市區時，被巡邏員警以警用電腦查詢車牌，發現車籍是「賓士C240」車型，要求停車受檢。不料陳男火冒三丈，嗆警「擾民，侵犯人權」，員警還發現該輛S350已登記報廢，當場告發3項違規；陳男受訪指出，他們又沒有違規，警方沒有搜索票還要搜車子，程序有疏失，警方則強調員警執法過程完全合法。

彰化警分局陳姓員警今天上午近9點巡邏行經彰化市金馬路二段與東谷路口時，發現前方1輛停等紅燈的賓士S350，其車輛本身已是10多年的舊車型，卻懸掛新式的7個號碼車牌，直覺有異，以小型電腦查詢，發現車牌是屬於C240車型，立即要求對方停車受檢。

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不料對方搖下車窗，開車的是1名女子，乘客座的則是藝名「黑支」的藝人陳清達，陳姓員警要女子把車停往路邊。陳男不滿說「為什麼要停旁邊？你哪個單位的？」陳男還下車嗆說「擾民！我又沒有違規，擾亂交通」；女子一度想把車開走，但被員警攔下。

賓士被貼封條 拖回派出所

陳男嗆警「侵犯人權，沒有搜索票、警員證，還強制開車門」，陳員表示其賓士車的車款與車牌號碼不符，並呼叫警力支援。警方最後依規定告發3項違規，分別是報廢登記之汽車仍行駛、使用他車車牌、牌照借供他車使用，賓士車還被貼封條拖回派出所；總計將罰鍰上萬元。

陳男接受媒體採訪時指出，他們又沒有違規，員警還要他們停旁邊，且員警沒有搜索票，明顯侵犯人權，執勤程序有疏失。賓士車與車牌都是他太太的，都有車籍資料也有繳稅金，至於車身與車牌不同「要問她」。

警方將報廢的賓士車拖走。（警方提供）

警方將報廢的賓士車拖回派出所並貼上封條。（記者湯世名攝）

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