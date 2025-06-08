醉男參加音樂活動跳海員警神救援 網友痛罵：要酌收救生費

高雄港警將落水酒客救起。（民眾提供）

2025/06/08 16:40

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄港大港橋今（8）日凌晨發生男子落水意外，在水面上載浮載陳，高雄港警見情況危急，翻越護欄跳至橋下平台及時將他拉住，由警艇支援將他救上岸，經查落水的36歲鄭男竟是參加音樂活動，酒後與友人爭執，一時情緒不穩跳海，網友怒說：「要酌收救生費。」

浪際餐酒館於昨（7）日晚間舉辦大型音樂活動，邀請知名歌手現場演出，高雄港警總隊預判將吸引大量人潮聚集，在活動現場周遭部署23名警力維持秩序。

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高雄港警今天凌晨0時45分接獲報案，鄭姓男子在「浪際」酒後與同行友人發生爭執，離去時情緒不穩，自大港橋臨近大義端跳海。

現場員警第一時間發現異常，趕赴現場查看，發現鄭男漂浮水中無力自救，迅速投擲救生圈並通報支援，惟民眾體力不支，岌岌可危，該員警不顧自身安危，攀越大港橋護欄至橋下工作平台，拉住鄭男支撐漂浮，爭取到救援時間，隨後由警艇與支援警力協助將他救起，送往阮綜合醫院救治。

民眾將救援影音po上網路社群，網友揶揄「要去玩就不要浪費社會資源，很可憐」、喝得太嗨，是不是去海裡面降溫一下」、「警察好衰要顧這種白爛仔」…也有人肯定警察的作為「好辛苦的警察，用生命在工作」、「警察大大沒有穿什麼防護設備就去救人，真的開心不起來」、「有本事喝酒就要有本事游上岸啊，讓警察這樣奔波忙碌算什麼啊？」

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