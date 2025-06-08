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    首頁　>　社會

    成大校區路口78歲老婦駕車疑暴衝撞10多輛機車 釀1命危2傷

    老婦暴衝車子就一直衝到接近成大光復校區大門口前才停下。（資料照）

    老婦暴衝車子就一直衝到接近成大光復校區大門口前才停下。（資料照）

    2025/06/08 15:14

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區成大校區的大學路、勝利路口今天下午1點40多分許，驚傳78歲劉姓老婦駕車連續衝撞2輛機車與1輛單車，及路旁停放10多輛機車的慘重車禍，造成2騎士受傷、騎單車的70多歲老翁命危送醫。涉肇事的老婦心有餘悸地說車子突然暴衝，她不知道發生什麼狀況，車子一直往前衝，她嚇死了！

    警、消單位人員到場後，先協助將失去生命跡象的騎單車老翁與2名被撞輕傷機車騎士（52歲女子與28歲男子）送醫急救。

    警方初步了解，78歲劉姓婦人當時開車搭載1名女性友人，從大學路向西方向行駛，到勝利路口時停紅燈。劉婦說，待綠燈要起步時，車子突然往前暴衝，她不知發生什麼狀況，車子就一直衝到接近成大光復校區大門口前才停下。過程中劉婦車子先在大學、勝利路口撞上2名騎士，接著在大學路上撞到老翁，再於近成大光復校區門口衝撞10多輛停在路旁的無人騎乘的機車。

    警方檢視劉婦車子衝撞肇事距離長達數10公尺，劉婦兒子得知母親出車禍後連忙趕到現場安撫老母親驚嚇的情緒，劉婦兒子說，母親剛換駕照。車禍肇事原因由警方進一步調查、釐清。

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