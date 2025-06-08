民眾黨提法庭直播修法反彈不斷 台灣刑事法學會：恐造成輿論審判

劍青改、台灣刑事法學會、台灣法醫學會等多個單位，陸續發出聲明，希望法庭直播修法暫緩。（記者吳昇儒翻攝）

2025/06/08 16:23

〔記者吳昇儒／台北報導〕民眾黨版法院組織法部分條文修正草案，推動「法庭直播」，不僅劍青檢改、法官協會反對，就連民間司改會等團體也籲緩議，避免事實審法院「淪為流量秀場」。近日台灣刑事法學會與台灣法醫學會、中華民國法醫師公會也發聲加入反對行列，認為直播恐對被告造成「輿論審判」、無助法庭釐清事實等問題。

台灣刑事法學會今日發出聲明指出，倉促推動法庭活動公開播送，不免傷害刑事審判核心價值，且會造成對公平審判及無罪推定的根本衝擊，直播過程中容易導致社會大眾在未掌握完整證據下形成既定印象，造成「輿論審判」，就算最後被判無罪，也難逃「有罪標籤」。

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此外，刑事案件經常涉及高度隱私及敏感的資訊，包含被害過程、疾病隱私，若因造成鑑定人、證人、被害人心理壓力過大，拒絕出庭或採取消極防衛心態隱瞞事實，不只妨害訴訟真實發現，也無法保障參與者的隱私、人格權。

台灣刑事法學會表示，公開播送非實現司法透明的唯一手段，應暫緩推動相關草案，待各界充分溝通後，審慎研議確保制度改革，不悖於人權保障與刑事法正義原則。

台灣法醫學會、中華民國法醫師公會也稱，法庭直播無助法庭釐清事實，鑑定人於法庭上提出意見時，須依據鑑定證據、客觀研判。然而，在影音公開播送之壓力下，鑑定人恐因社會輿論與媒體關注之干擾，導致證詞呈現方式趨於保守或迴避敏感議題，以致可能削弱鑑定人協助法院釐清事實功能；且鑑定人恐被有心人鎖定發洩，人身安全可能招致威脅，因此反對事實審法庭直播立法。

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