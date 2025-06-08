捷運手扶梯左右站又開戰 民眾推擠互罵鬧到報警

警方到場查驗雙方身分。（記者姚岳宏翻攝）

2025/06/08 15:05

〔記者姚岳宏／台北報導〕又有人為了捷運手扶梯可不可以左右站，在捷運站大吵一架，一對鄭姓情侶昨天下午在北捷101世貿站手扶梯上並肩而站，站在後方的王姓男子不斷催促要他們讓開，雙方口角開始推擠，還飆出「智障」等辱罵言語，最後甚至在捷運站內追逐互罵，警方獲報到場，雙方表示暫不提出告訴，警方留下資料後即讓3人離開。

其中鄭姓女子在捷運站內追逐王男時，由於不斷吼叫，讓附近民眾一度以為是搶劫，後來知道原來是為了「手扶梯可不可以左右站」吵架，也不禁覺得好笑，直說警察辛苦了，有民眾將過程PO網，引來兩方網友議論。

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有網友說，「這個一定不是台北人⋯」、「台北人都會的有默契讓趕時間的人走左邊的」，另派人馬則說，「捷運都說兩邊可站人了！還要借過什麼？」「手扶梯就是讓人好好扶著，為什麼還要走動？」事實上，北捷去年就開始宣導，捷運站內手扶梯可以左右站，有急事者可走樓梯。

轄區信義分局表示，警方於捷運站B1巡簽巡邏箱時，接獲捷運警衛告知，月台有民眾糾紛需警協助，警方前往了解，原來是鄭姓情侶搭乘手扶梯時併肩而站，19歲王男急於上車，遂在後方不斷催促，過程中疑似有推擠及辱罵等情事，雙方起口角。

警方到場後了解事情經過後，鄭姓情侶表示王男有公然侮辱情事，但暫不提出告訴，警方留取雙方當事人基本資料及聯繫電話，並告知雙方相關法律權益，待雙方情緒平和後，讓其分別離去。

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