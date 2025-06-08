顯靈！ 19歲宮廟大盜夢見騎白馬、紅衣弓箭人 不知吳鳳公來抓賊

嘉義縣定古蹟中埔鄉社口村吳鳳廟遭竊，傳出「吳鳳公」顯靈抓賊。（記者蔡宗勳攝）

2025/06/08 15:39

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣定古蹟中埔鄉社口村吳鳳廟的廟桌、五賽與香爐在5月26日凌晨被竊，警方獲報循線在苗栗、桃園逮捕4名宮廟大盜，第一位落網的19歲賴姓嫌犯偵訊時矢口否認，但提到連續幾晚夢見一位騎白馬、穿紅衣、手拿弓箭的人，承辦員警說「你夢見的是吳鳳公，要找你們要回贓物」，賴嫌起初還不相信，員警給他看了吳鳳歷史照片，賴嫌嚇出一身冷汗，把做案細節、同夥都供出來，讓案子可以迅速偵破。

吳鳳清治時期擔任諸羅（後更名嘉義）通事，1769年，擔任通事48年的吳鳳在社口庄（今中埔鄉社口村）社寮中被鄒族人所殺，史稱吳鳳事件。日治時期，殖民政府官方高調為吳鳳歌功頌德，拍攝歌舞劇、電影，成了「吳鳳神話」。國民政府國小教科書中的吳鳳身著紅衣、騎著白馬、手拿弓箭，一副英勇威武模樣。

請繼續往下閱讀...

不過吳鳳捨生取義的故事，遭原住民嚴正抗議，尤其是嘉義鄒族，經一再努力，1989年內政部正式將吳鳳鄉更名為阿里山鄉，教育部也把這個故事從教科書刪除，也就是之後的小學生都不曉得吳鳳的長相了，這次4位宮廟大盜年紀最大為33歲的楊嫌，最小的是19歲賴姓嫌犯，他們到吳鳳廟做案前勘查時所看的吳鳳騎馬銅像，人跟馬都接近黑色。

民俗專家廖大乙指出，偷竊寺廟文物相當要不得，除要接受法津的制裁，神明的懲罰更是嚴厲，這次宮廟大盜偷走吳鳳廟意義重大的香爐等物，吳鳳公親自出馬找嫌犯要東西，嫌犯應該回到廟裡誠心誠意跟吳鳳公與列位正神懺悔，並承諾出獄之後不再犯，否則來自神的責罰不僅一輩子，死後恐也無法輪迴。

嘉義縣中埔鄉社口村吳鳳廟內的吳鳳騎馬銅像。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣中埔鄉社口村吳鳳廟紅框內的香爐等物遭竊。（吳鳳廟提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法